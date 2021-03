Bang & Olufsen Beoplay HX, un nouveau casque avec réduction active de bruit

La réduction de bruit est une fonctionnalité aujourd'hui très répandue dans les casques et écouteurs. Voici un nouveau modèle de casque qui en dispose, sur le segment haut de gamme.

Les accessoires audio ont fait d’énormes progrès ces dernières années, avec l’apparition des écouteurs true wireless, par exemple. L’introduction de la réduction active de bruit a elle aussi fait une petite révolution. Aujourd’hui, c’est une fonctionnalité plutôt répandue. Voici un nouveau casque qui en dispose, le Bang & Olufsen Beoplay HX.

Bang & Olufsen dévoile un nouveau casque, le Beoplay HX

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau casque avec réduction de bruit, le moins que l’on puisse, c’est que vous n’avez aujourd’hui que l’embarras du choix. Il y a tellement d’options disponibles actuellement sur le marché qu’il peut être difficile de s’y retrouver. Cela étant dit, si le style est un aspect important pour vous, vous serez peut-être intéressé par le tout dernier modèle signé Bang & Olufsen.

Toujours premium, avec réduction active de bruit

Le casque en question, baptisé Beoplay HX, est la toute dernière création de la marque. Celui-ci est fabriqué avec des matériaux noble, comme à l’accoutumée chez B&O. Le casque dispose par ailleurs de drivers maison de 40 mm avec aimants en néodyme, et les utilisateurs peuvent changer et choisir leur profil de son via l’application mobile dédiée, tout comme gérer le niveau de la réduction de bruit.

Le Beoplay HX embarque aussi non pas un, ni deux, ni trois mais quatre microphones qui sont là pour offrir la meilleure qualité de son possible lorsque le casque est utilisé dans une conversation audio. Il faudra cependant attendre de pouvoir tester la bête avant de juger de la clarté du son. Pour l’heure, nous n’avons que les dires de l’entreprise.

Pour le reste, on citera son autonomie annoncée à 35 heures, ce qui est tout à fait décent. Malheureusement, et comme toujours avec Bang & Olufsen, ce casque n’est pas donné. Le Beoplay HX est proposé au tarif de 500 €, dans trois coloris : anthracite, sable et bois. Pour les deux derniers, il faudra patienter encore quelques mois.