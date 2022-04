Bang & Olufsen Beoplay EX, des écouteurs true wireless avec un design façon AirPods

Bang & Olufsen dévoile un nouveau modèle d'écouteurs true wireless, les Beoplay EX jouent dans la cour des grands, avec un tarif élitiste.

Bang & Olufsen est un spécialiste de l’audio haut de gamme qui propose depuis longtemps déjà des écouteurs true wireless, mais le design de ces accessoires, très monolithique, ne convient pas à tout le monde. L’entreprise a aujourd’hui décidé de changer les choses en introduisant les Beoplay EX.

Bang & Olufsen dévoile un nouveau modèle d’écouteurs true wireless

Il s’agit des premiers écouteurs de la marque à offrir un design façon Apple AirPods, avec une petite queue, et, selon ses dires, leur tenue à l’oreille devrait aussi être améliorée grâce à de plus petits embouts. Que vous les trouviez davantage plaisants que les AirPods ou non est tout à fait subjectif, mais avec des options de coloris en noir, noir et bleu ou or, il y a en tous les cas plus de choix que chez la marque à la pomme.

Il est encore trop tôt pour savoir si le “son supérieur” est au rendez-vous, comme l’annonce B&O. Toujours est-il que le design de ces écouteurs Beoplay EX permettent d’intégrer des drivers de 9,2 mm – les plus grands à ce jour pour la marque -, ce qui offrira davantage de puissance que dans les précédents modèles. B&O vante aussi une qualité améliorée dans les appels téléphoniques et une prise en charge du Bluetooth 5.2.

Les Beoplay EX jouent dans la cour des grands, avec un tarif élitiste

Et oui, vous aurez aussi toutes les fonctionnalités que l’on est aujourd’hui en droit d’attendre avec de tels écouteurs : réduction de bruit active (ANC), résistance à l’eau et la poussière (IP57), appairage à deux appareils simultanément et un étui compatible avec la recharge sans fil. B&O annonce six heures d’autonomie en écoute avec l’ANC activée et un total de 20 heures d’écoute grâce à la batterie intégrée dans l’étui.

Comme vous le savez, malheureusement, là où le bât blesse, c’est au niveau du prix. Bang & Olufsen propose ses écouteurs Beoplay EX à 399 $. Un prix qui reste en parfaite adéquation avec les anciens modèles comme le Beoplay EQ, mias bien au-delà des Apple AirPods Pro, sans même mentionner d’autres écouteurs comparables comme les Sennheiser Momentum True Wireless 2 ou Sony WF-1000XM4. Quoi qu’il en soit, ces écouteurs B&O pourraient vous faire de l’oeil – et de l’oreille – si vous aimez la qualité du son et le design minimaliste de la marque.