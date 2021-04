Bang & Olufsen Beolab 28, une enceinte colonne à 14 750 $

Bang & Olufsen est une marque connue pour ses produits haut de gamme offrant un luxe et un design non conventionnels. Voici une nouvelle référence, une enceinte colonne. Du plus bel effet.

Si vous aimez les produits au design ultra-moderne, aux lignes épurées, totalement non conventionnels, et que vous aimez la musique, vous connaissez très certainement la marque Bang & Olufsen. Peut-être simplement de nom dans la mesure où les produits de son catalogue ne sont pas accessibles à toutes les bourses. Voici aujourd’hui une nouvelle référence, une magnifique enceinte colonne, la Beolab 28.

Bang & Olufsen Beolab 28, une nouvelle enceinte colonne

Bang & Olufsen est connue, et reconnue, pour ses produits audio au design exceptionnel, et dans le même temps, pour les tarifs extrêmement élevés qu’elle demande pour se les offrir. Même la gamme Beoplay de la marque, qui est censée être la plus abordable, est positionnée sur le segment le plus haut de gamme de ce qui se faire sur le marché actuellement. Cela n’empêche pas l’entreprise de trouver son public. La voici qui dévoile donc un nouvel ensemble d’enceintes colonne, Bang & Olufsen Beolab 28.

Design unique, luxe assumé et qualité audio exceptionnelle

Comme vous pouvez le voir dans la photo ci-dessus, la Beolab 28 ne ressemble clairement pas à une enceinte colonne conventionnelle. Celle-ci offre un design très particulier, unique même, avec ses woofers intégrés à sa base, pour venir se positionner soit directement au sol, soit être montée sur un mur.

Ces enceintes disposent d’un capteur de proximité permettant d’afficher les contrôles chaque fois qu’elle détecte la présence de quelqu’un. En parlant des contrôles, sachez qu’il y a aussi quatre boutons pour lancer notamment les playlists Spotify, sa station radio préféré ou autre. Chaque enceinte dispose par ailleurs de trois drivers de 3 pouces à la verticale, avec un tweeter de 1 pouce et un woofer de 6,5 pouces à la base.

Les Bang & Olufsen Beolab 28 proposent aussi un certain nombre d’options de connectivité sans fil, comme le AirPlay 2, Chromecast, Spotify Connect, le WiFi et le Bluetooth. Il y a aussi un port Ethernet, Powerlink et une entrée optique. Cette Beolab 28 est disponible en de multiples finitions, Natural Silver, Black Anthracite, or Bronze Tone aluminum, avec différents matériaux.

Et comme à l’accoutumée avec les produits Bang & Olufsen, la facture est très, très élevée puisque cette Beolab 28 est proposée à partir de 14 750 $ l’unité. Direction le site de la marque si vous êtes intéressé(e).