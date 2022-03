Bandai Namco s’associe avec Shadow pour utiliser les technologies du cloud computing

Depuis plusieurs mois maintenant, l’éditeur japonais Bandai Namco propose un environnement stable et sécurisé dans le cloud, grâce aux puissantes machines virtuelles de Shadow, afin que les journalistes et créateurs de contenu basés dans la zone EMEA (Europe – Moyen-Orient – Afrique) puissent tester Little Nightmares II de Tarsier Studios, The Dark Pictures Anthology de Supermassive Games ou plus récemment Elden Ring de FromSoftware. Le succès étant au rendez-vous, de nouvelles collaborations prometteuses centrées sur l’innovation cloud B2B sont officiellement planifiées grâce à un partenariat technologique entre les deux sociétés.

Learn more about how @BandaiNamcoEU utilized Shadow to run the newly released global gaming hit #EldenRing in the cloud for their press preview program.https://t.co/eTtBCPHmxv pic.twitter.com/APSqyyHKBu

— Shadow (@Shadow_Official) March 3, 2022