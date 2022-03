Bandai Namco dévoile un contenu crossover entre Tales of Arise et Scarlet Nexus

Les mondes des licences Tales of Arise et Scarlet Nexus s'entrechoquent pour un crossover avec du contenu gratuit.

Tales of Arise fait une incursion inattendue dans Scarlet Nexus, tout comme Scarlet Nexus s’invite de manière improbable dans Tales of Arise.

Dans Tales of Arise, les joueurs peuvent libérer le pouvoir de l’esprit grâce au nouveau contenu sur le thème de Scarlet Nexus. Il inclut une nouvelle musique de combat appelée Opposed Wiewpoint, une réplique de Myoho Murasama, une nouvelle arme pour Alphen, deux accessoires supplémentaires, une réplique de la barrette artisanale et Baki

Dans Scarlet Nexus, les joueurs peuvent défier le destin qui les lie grâce au nouveau contenu sur le thème de Tales of Arise. Il inclut une nouvelle musique de combat, une réplique de l’épée ardente pour Yuito, un masque de fer brisé et la chouette Hootle

La collaboration de Tales of Arise et Scarlet Nexus en vidéo

Tales of Arise et Scarlet Nexus sont disponibles sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC via Steam.

A noter que la mise à jour 1.08 de Scarlet Nexus amène un mode très facile et le transfert des trophées PS4 vers PS5. Celle-ci permettra également de récupérer la progression de la Story Demo (une deuxième démo donnant accès aux premières minutes de l’aventure principale) qui sera disponible dans le courant de l’année.