Bandai Namco dévoile sa nouvelle identité visuelle

Un nouveau logo et un nouveau slogan pour Bandai Namco en 2022.

Dans les années 2000, Bandai (spécialiste dans les jouets, le développement de logiciels et la production de tokusatsu) et Namco (studio et éditeur de jeux vidéo) ont fusionné pour donner naissance à… Bandai Namco. Afin de marquer le coup, un logo jaune, rouge et orange ornera l’ensemble des produits du conglomérat japonais pendant de nombreuses années. Devenu mythique et emblématique pour de nombreux joueurs, ce dernier va disparaître l’année prochaine au profit d’une bulle de dialogue magenta, rappelant la culture manga, entourant un nom en noir avec parfois le slogan “Fun for All into the Future”, qui signifie “Du plaisir pour tous dans le Futur” dans la langue de Molière. Si les réactions sont négatives, cela suit la logique esthétique du moment, à savoir un rendu ultra-épuré et peu chargé.

Masaru Kawaguchi, président et directeur représentatif de Bandai Namco : “Avec le lancement de notre prochain plan à moyen terme en avril 2022, notre nouvel objectif sera la définition ultime de ce que nous sommes en tant qu’entreprise. Il a été élaboré à partir d’enquêtes internes/externes et de discussions entre les employés du monde entier, dont les opinions et les idées nous ont guidés et inspirés. L’idée de se connecter et de travailler ensemble pour créer des choses est fondamentale pour notre objectif. Le divertissement de Bandai Namco relie les fans du monde entier. En offrant du plaisir aux gens partout dans le monde, nous mettons des sourires sur leurs visages et les aidons à atteindre le bonheur. C’est la raison d’être de Bandai Namco. Notre objectif exprime clairement et succinctement la manière dont nous avons toujours cherché à nous connecter avec les fans du monde entier, en développant et en partageant avec nos fans la création de licences, de produits et de services innovants. Ensemble, avec nos fans, nous allons créer une nouvelle ère pour Bandai Namco, en communiquant fièrement la raison de notre existence.”

Les explications de Bandai Namco sur le nouveau logo et le nouveau slogan