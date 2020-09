Bandai Namco annonce Pac-Man Geo, un Pac-Man en réalité augmentée

L'histoire du jeu vidéo est riche en titres cultes. Parmi ceux-ci, Pac-Man figure en très bonne position. Un jeu indémodable qui passe les années sans encombre. Aujourd'hui, il s'apprête à revenir... en réalité augmentée.

Pac-Man est très certainement l’un des jeux d’arcade les plus cultes de toute l’histoire du jeu vidéo. Bien qu’il ait eu droit à de très nombreuses itérations au fil des ans, la dernière version annoncée pourrait être l’une des plus intéressantes. Baptisée Pac-Man Geo, il s’agit d’un nouveau jeu officialisé par Bandai Namco qui propulsera Pac-Man dans le monde réel grâce à l’utilisation de la technologie de réalité augmentée.

Bandai Namco dévoile un nouveau jeu Pac-Man

Si l’on en croit le communiqué publié par Bandai Namco, “PAC-MAN GEO est un jeu d’action qui utilise les informations de cartographie de la plate-forme Google Maps. En sélectionnant la zone jouable comme niveau dans la carte du monde, les joueurs peuvent construire leurs propres niveaux en temps réel et partir à la rencontre de PAC-MAN, des Pac-gommes et des fantômes. Avec ce service, les joueurs peuvent jouer à PAC-MAN sur une carte du monde réel.”

Pac-Man Geo vous fera jouer en réalité augmentée sur iOS et Android

Voilà qui paraît très alléchant. Sur le papier. Car c’est bien dont il s’agit. Pour le moment, nous n’avons que la description du jeu à nous mettre sous la dent. Impossible de savoir à quoi ce jeu pourrait ressembler mais il semblerait que Bandai Namco espère que les joueurs, jeunes et moins jeunes, se mettent à arpenter le bitume avec Pac-Man Geo comme ils sont si nombreux à le faire aux quatre coins du monde quand ils jouent à Pokémon Go.

Actuellement, ce Pac-Man Geo très prometteur est planifié pour une cet automne. Le jeu sera disponible sur iOS et Android. À noter, il est d’ores-et-déjà possible de se pré-enregistrer pour ne rien rater de l’avancement de la situation et être alerté dès que le jeu sera disponible. Pour savoir si le résultat sera à la hauteur et si les fans répondront présents, il faudra patienter.