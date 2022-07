Bandai Namco Aces : un nouveau studio en partenariat avec ILCA

Bandai Namco et ILCA annoncent la création de Bandai Namco Aces.

Présidée par Takuya Iwasaki et Kazutoki Kono, la filiale Bandai Namco Aces appartenant au studio ILCA (49% des parts) et à l’éditeur japonais Bandai Namco (51% des parts) va s’appuyer sur l’expertise en matière de création de jeux et des capacités techniques des partenaires fondateurs, ainsi que de technologies de pointe, pour développer des contenus photoréalistes haut de gamme, en particulier pour la licence Ace Combat.

Bandai Namco Aces, l’association entre Bandai Namco et ILCA

Les raisons derrière l’ouverture de Bandai Namco Aces à Shinjuku, un des 23 arrondissements spéciaux de la préfecture de Tokyo au Japon : “Ces dernières années, le marché mondial des jeux ayant connu une croissance remarquable, la demande de jeux haut de gamme a augmenté. Sur cette base, la décision a été prise de créer une nouvelle société dans le but de renforcer les capacités de développement de jeux dans la poursuite de l’expression photoréaliste afin de fournir des productions qui dépassent les attentes des fans du monde entier. Bandai Namco a démontré à de nombreuses reprises son savoir-faire en matière de production vidéoludique au travers de séries emblématiques telles que Tekken et Ace Combat, tandis qu’ILCA dispose des capacités techniques pour produire du contenu de haute qualité faisant appel à des technologies permettant de sublimer les consoles next-gen.“