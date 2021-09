Balenciaga : le luxe s’immisce dans Fortnite

Les joueurs de Fortnite vont pouvoir porter du Balenciaga.

L’éditeur américain Epic Games a bien compris que Fortnite était devenu une vitrine légitime et parfaite pour faire la promotion de divers milieux via des opérations spéciales avec le Battle Royale et le luxe n’y échappe pas : “Il est temps de montrer au reste du monde toute son étrangeté avec les objets de l’ensemble, des aérosols gratuits, l’accueil à la Une Étrange époque et une campagne de Fortographies intégrée au jeu. Tous les objets qui font leur arrivée dans la boutique sont inspirés de véritables articles du catalogue d’archive de la maison de haute couture de luxe Balenciaga.”

MakaMakes et Pimit, deux membres de la communauté Shride, ont d’ailleurs conçu une authentique boutique Balenciaga virtuelle située dans une ville particulièrement étrange. Jusqu’au 28 septembre prochain à 16h, les joueurs du monde entier peuvent se mettre en valeur avec des tenues de la collection Fortnite x Balenciaga grâce à des cabines d’essayage. Ils pourront même apparaître sur des panneaux d’affichage.

Fortnite x Balenciaga, haute couture IRL et virtuelle

La collection Balenciaga dans Fortnite

Elle est également composée d’accessoires de dos, d’une pioche, d’un planeur, d’un revêtement et d’un emote.

Tenue Ramirez déchaînée (contient le style alternatif Ramirez déchaînée argent) : elle vous toise sous toutes les coutures

Tenue Cabot à capuche (contient les styles alternatifs Cabot à capuche cardinal et Cabot à capuche minuit) : une tenue qui a du chien

Tenue Banshee stylée (contient le style alternatif Banshee stylée 24c) : prête à défiler dans le bus de combat

Tenue Ludochevalier (contient le style alternatif Ludochevalier furtif) : tellement rétro que c’en est avant-gardiste

A noter que Cabot à capuche propose d’accomplir deux quêtes, à savoir prendre la pose parfaite devant des graffitis et dégoter des chaussures Triple S pour déverrouiller les aérosols gratuits Cabot tendance et Chevalier branché.

La véritable collection Fortnite de Balenciaga