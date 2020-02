Baldur’s Gate 3 va promouvoir la nouvelle version du moteur graphique Divinity Engine

Les toutes premières informations sur Baldur's Gate 3 ont été dévoilées à la PAX East de Boston.

Après de deux décennies de silence, la licence Baldur’s Gate prépare son retour du côté de Larian Studios avec un troisième opus. Les spécialistes du genre RPG vont miser sur un gameplay alternant caméra à la troisième personne basse et vue top down pour les phases plus stratégiques. Avec de se lancer dans cette nouvelle aventure, il faudra créer un personnage de toutes pièces. Cela passera donc par la race (Drow, Human, Githyanki, Dwarf, Elf, Half-Elf, Half-Drow ou Halfling), la classe (Wizard, Cleric, Fighter, Ranger, Rogue ou Warlock), l’origine ainsi que l’histoire et le background afin d’activer divers embranchements qui devraient varier selon les choix des joueurs. Le système de dialogues sera d’ailleurs en vue rapprochée.

Here's the BG3 logo, replace every game logo in your library with the BG3 logo and show your friends how cool your Steam library now is because you changed every logo in your library with the BG3 logo pic.twitter.com/4dF1XCjNmr — Very Games Michael (@Cromwelp) February 10, 2020

Le héros de Baldur’s Gate 3 devra apprendre à vivre avec un parasite qui ne demande qu’à le corrompre et l’emmener du côté des ténèbres. Le fil rouge de cet épisode sera d’ailleurs le conflit entre démons, divinités et forces venues d’ailleurs qui menace le destin des Royaumes Oubliés. Les romances et les amitiés seront de la partie. La narration (dialogues à choix multiples), l’exploration (déplacement et action au tour par tour dans les donjons), la gestion du groupe (inventaires, stratégies, combinaisons) et les affrontements (facteur chance à la Donjons et Dragons, tour commun pour les actions et déplacements, compétences spéciales, réanimation d’un allié) seront habilement traités dans le nouveau Baldur’s Gate.

When your game leaks three times before your stream pic.twitter.com/iX95uxwC50 — Swen Vincke @where? (@LarAtLarian) February 27, 2020

Pour BG3, Larian Studios a fait évoluer son moteur Divinity Engine afin de proposer des animations et des graphismes époustouflants. A noter que les cut-scenes du jeu ont été capturées avec de la motion-capture pour donner une véritable sensation de réalisme. Ce RPG est très ambitieux et devrait séduire facilement les rôlistes.

La cinématique d’ouverture de Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 sortira sur PC (Steam, GOG) et Google Stadia dans le courant de l’année. La communauté pourra mettre la fin sur une version en accès anticipé. Celui-ci sera jouable seul ou en coopération (jusqu’à quatre joueurs dans un même groupe).

Baldur’s Gate 3 : une démo d’une heure commentée par Swen Vincke de Larian Studios

La présentation de Baldur’s Gate 3 pour la PAX East 2020 a essuyé quelques ratés comme un problème de fonctionnement concernant le système de respawn, une mort au premier combat ou encore un bug qui a empêché de terminer la démo au bon moment.