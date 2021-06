Baldur’s Gate 3 n’est toujours pas prêt et vise désormais une sortie en 2022

Larian Studios espère pouvoir commercialiser Baldur's Gate 3 sans son accès anticipé d'ici l'année prochaine.

En accès anticipé depuis octobre 2020, Baldur’s Gate 3 va encore devoir s’améliorer et être peaufiné par les développeurs de Larian Studios avant d’être prêt pour une version définitive. Si le but est de le sortir en 2022 sur PC, Mac et Google Stadia, le directeur créatif Swen Vincke préfère prévenir que les plans peuvent encore changer : “Cela prend un peu plus de temps que prévu. Nous essayons vraiment de terminer le jeu pour l’année prochaine. Il ne sortira pas cette année, c’est sûr. Mais nous travaillons très dur pour que tout soit prêt. C’est un jeu très important et il mérite de bénéficier d’un temps de développement plus important. Nous serions heureux si nous pouvions le sortir l’année prochaine. C’est notre objectif. Ce n’est pas une garantie, mais c’est un objectif que l’on souhaite atteindre.”

Une mise à jour majeure pour l’accès anticipé de Baldur’s Gate 3 en approche

Le développement de Baldur’s Gate 3 a subi “un gros revers” en raison de l’impact de la pandémie mondiale qui a particulièrement affecté la capture de mouvements et l’interprétation vocale. L’espoir est que Larian Studios puisse bientôt retrouver une vitesse de développement normale. “L’accueil”, à savoir comment les joueurs se familiarisent avec le fonctionnement de Baldur’s Gate 3, et les combats sont les deux principaux aspects que l’équipe cherche à améliorer. A noter que la prochaine mise à jour majeure du jeu est imminente. Elle sera axée sur plusieurs modifications de fonctionnalités existantes ainsi que de nouveaux contenus.