Baldur’s Gate 3 ne sortira pas sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch

Larian Studios estime que les consoles de la génération actuelle ne sont pas assez puissantes.

Présenté lors de la PAX East 2020 de Boston avec du gameplay, Baldur’s Gate 3 sortira en accès anticipé dans les prochains mois sur PC et Stadia, le service cloud gaming de Google. Mais quid d’une sortie sur PS4, Xbox One voire même Nintendo Switch ? A en croire le producteur David Walgrave, ces fameux portages ne verront jamais le jour : “Nos précédents jeux, nous les avons portés sur PC, Mac, Switch, Xbox et PlayStation. Parce que quand on travaille sur un jeu depuis trois ans environ, on veut juste maximiser l’audience, comme si on voulait le vendre à plus de gens (…) Je ne pense pas que les consoles de la génération actuelle seraient capables de faire tourner Baldur’s Gate 3. Il y a beaucoup d’améliorations techniques, et nous avions aussi amélioré notre moteur, je ne sais pas s’il serait capable de fonctionner sur ces éléments. Peut-être que ça pourrait fonctionner, mais alors il faudrait abaisser les textures et ceci et cela, et ça ne serait plus aussi cool“. Une arrivée sur PS5 et Xbox Series X n’est par contre pas improbable.

Larian Studios vante encore les mérites de Google Stadia

Après Swen Vicke, c’est désormais au tour de David Walgrave d’exprimer tout le bien qu’il pense de la plateforme de streaming vidéoludique de Google : “Ce qu’il y a de bien avec Stadia, c’est que, pendant très longtemps, lors du développement, nous n’avons pas eu à nous occuper autant de l’optimisation. Donc, normalement, pendant le développement, on écrit de gros morceaux de technologie et on commence à optimiser. Et évidemment, comme tout bon programmeur devrait le faire, vous devez optimiser constamment et bla-bla-bla. Mais dans la réalité du développement, il arrive que l’on veuille vraiment injecter tout ce qu’il faut pour que les concepteurs, par exemple, puissent commencer à travailler. Stadia, avec toute cette puissance de traitement, vous fait dire ‘Vous tous, voici la nouvelle fonctionnalité’, et vous pouvez simplement ajouter ce que vous voulez. C’était donc un gros avantage à cet égard. Et maintenant, nous pouvons commencer à nous concentrer sur l’optimisation. Alors oui, ça a aidé de bosser pour cette plateforme.“