Baldur’s Gate 3 : Larian Studios donne rendez-vous fin février à ses fans

Des informations inédites concernant le troisième opus de la licence Baldur's Gate sont attendues pour le mois prochain.

Dévoilé dans le cadre du premier Stadia Connect de Google, Baldur’s Gate 3 est en développement depuis de nombreux mois en Belgique dans les locaux de Larian Studios, des spécialistes du genre RPG et accessoirement les créateurs de Divinity. Ces derniers disposent également du soutien de l’éditeur Wizards of the Coast et l’équipe de Donjons et Dragons. Si les informations à son sujet sont maigres, les développeurs préparent quelque chose pour le 27 février prochain à en croire le teasing qui vient de débuter sur les réseaux sociaux : “Quelque chose se prépare… Il y a eu de nombreux développements depuis la dernière fois où vous étiez dans Baldur’s Gate mon ami. Il est temps de revenir (…) Nous sommes presque prêts à regarder de plus près Baldur’s Gate 3. Restez à l’écoute.”

Les plans de Larian Studios avec Baldur’s Gate 3

Swen Vincke, fondateur de Larian Studios, a expliqué ce qu’il souhaitait faire avec la suite de Baldur’s Gate, un monument du RPG : “Ce que nous essayons de faire, c’est de vous donner l’impression de jouer à un jeu de rôle sur table avec un maître du donjon très compétent. Si vous jouez et que vous proposez quelque chose, le maître du donjon va dire ‘Eh bien, allons-y’ (…) Cela va être un peu plus sombre, plus sérieux. Mais les sujets sérieux fonctionnent beaucoup mieux s’il ya un peu d’humour. Cela signifie donc qu’il y aura des choses qui vous feront sourire (…) Si vous regardez la cinquième édition, des personnages comme Boo et Minsc sont toujours en vie. Bhaal et peut-être quelques autres gars sont toujours là. Qu’est-ce qui va se passer pour eux ? Vous allez le découvrir quand vous jouerez à Baldur’s Gate 3.”

Baldur’s Gate 3 en vidéo

Le troisième épisode de Baldur’s Gate sortira sur PC (Steam, GOG) et Google Stadia à une date encore inconnue.