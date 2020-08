Baldur’s Gate 3 : l’accès anticipé ne débutera pas en août sur PC et Google Stadia

Dans un récent journal des développeurs, Swen Vincke de Larian Studios laissait entendre que l’accès anticipé de Baldur’s Gate 3 pourrait “peut-être” arriver dans le courant du mois d’août sur PC ainsi que sur le service cloud gaming Stadia de Google. Cela ne sera finalement pas le cas étant donné que l’équipe de développement est en télétravail depuis la période de confinement et semble avoir du mal à respecter le planning de la structure belge. Néanmoins, un Panel from Hell avec Geoff Keighley et le game designer Chris Perkins (Dungeons & Dragons) est planifié pour le 18 août prochain à 19h sur la plateforme Twitch afin d’en savoir plus sur ce nouveau CRPG et surtout découvrir la nouvelle date de sortie. A noter que les retours de la communauté permettront d’optimiser au mieux Baldur’s Gate 3.

Good news and bad news. BG3 won’t hit August, but it’s just around the corner. We’ll be announcing the release date, as well as big news on the Panel From Hell alongside @geoffkeighley, @LarAtLarian and the Larian crew. Tune in Aug 18th. https://t.co/S1RlVpJ8yw pic.twitter.com/NCkrnHHpH0

— Larian Studios (@larianstudios) August 4, 2020