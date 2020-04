Bad Robot Productions : J. J. Abrams prépare trois séries télévisées pour HBO Max

Le partenariat entre la plateforme de SVOD du groupe WarnerMedia et la société de production Bad Robot va prendre forme avec une création originale, un spin-off de Shining et une adaptation des comics Justice League Dark.

Pour pas moins de 250 millions de dollars, WarnerMedia (la maison-mère de Warner Bros Pictures et HBO) s’est offert les services du réalisateur J. J. Abrams (Alias, Lost, Super 8, Person of Interest, Star Trek) et ses équipes au sein de Bad Robot Productions pour plusieurs années afin d’alimenter régulièrement le catalogue de HBO Max, le service de streaming de la chaine américaine HBO (Game of Thrones, Westworld, The Deuce, The Last of Us).

Kevin Reilly, directeur du contenu et président de HBO Max, TNT, TBS et truTV, ne cache pas sa joie suite à l’officialisation du partenariat avec trois exclusivités : “Quel début incroyable pour notre association avec l’équipe Bad Robot, incroyablement imaginative, sous la direction de J. J. et Katie McGrath. Quoi de mieux qu’une idée originale de J. J. et Warner Bros qui les lancent sur les franchises emblématiques de Stephen King et de l’univers DC afin de fournir plus de programmations incontournables sur HBO Max.”

Les séries HBO Max de Bad Robot Productions