Backbone One, une nouvelle manette pour iPhone qui ne manque pas d’attrait

Le jeu sur mobile est en plein essor, plus populaire que jamais et il sera encore davantage dans les années à venir. Cela étant dit, pour jouer sur mobile, il convient a minima d'investir dans une manette dédiée.

En ce qui concerne les manettes de jeux vidéo pour l’iPhone, il y a aujourd’hui de nombreuses, très nombreuses options. Mais depuis quelque temps, il y a un nouvel acteur sur le segment en la personne de Backbone, et sa manette Backbone One. Celle-ci se démarque de la concurrence grâce à certains composants et autres fonctionnalités logicielles très bienvenus. De vraies nouveautés pensées et conçues pour les joueurs modernes.

Backbone dévoile sa première manette pour iPhone

Qu’a donc de plus que les autres cette manette Backbone One à proposer ? Tout d’abord, celle-ci dispose d’un bouton dédié baptisé Capture Button. Comme son nom l’indique, ce dernier permet aux joueurs de lancer immédiatement l’enregistrement de leur partie sur leur appareil et de partager la vidéo sur les plates-formes sociales comme Instagram ou d’envoyer un message via le service Apple iMessage.

La Backbone One est clairement orientée vers le social

Il y a aussi une application dédiée qui permet de visualiser si vos amis utilisent la manette Backbone One et le cas échant, de les inviter à discuter avec vous. Parmi les autres fonctionnalités intéressantes, on citera notamment la prise en charge du chat vocal cross-game, le passage rapide d’un jeu à l’autre, la possibilité de créer des parties, etc. Autant de fonctions clairement conçues pour les joueurs modernes qui pourraient apprécier grandement ces fonctionnalités sociales.

Concernant la manette en elle-même, celle-ci semble plutôt standard en terme de contrôles. On retrouve un D-pad, un double stick analogique et son lot de boutons. Si vous êtes intéressé(e) par cette manette de jeu d’un autre genre, sachez qu’elle est vendue 99$ directement sur le site de Backbone. Une option supplémentaire pour pouvoir jouer sur son mobile, c’est toujours bon à prendre, non ? Ne reste plus qu’à appréhender la bête, ce qui ne devrait pas prendre trop longtemps pour le joueur que vous êtes.