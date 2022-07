Backbone commercialise une manette PlayStation officielle pour iPhone

Inspirée du design de la DualSense de Sony, la manette Backbone One - PlayStation Edition permet de jouer aux jeux PlayStation sur iPhone via l'application PS Remote Play.

En partenariat avec Sony, la manette Backbone One – PlayStation Edition est disponible aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, en Suède, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni pour 120 euros. D’autres pays seront servis dans les prochains mois. Le but est de séduire les joueurs sur iPhone et ceux qui utilisent des plateformes de streaming vidéoludique comme Google Stadia, Amazon Luna, Nvidia GeForce Now et PlayStation Plus.

Introducing Backbone One – PlayStation Edition, an officially licensed mobile controller for iPhone users. Full details: https://t.co/4TR6NVzAFU pic.twitter.com/4M39fUxBGz — PlayStation (@PlayStation) July 28, 2022

“C’est notre équipe de conception qui a donné vie à la manette Backbone One – PlayStation Edition en collaboration avec les experts de Sony Interactive Entertainment et PlayStation. Les couleurs, matériaux et finitions s’inspirent du design de la manette sans fil DualSense de la console PS5, de l’effet de transparence des touches à son aspect flottant caractéristique. Elle ne dépare pas des autres produits de la gamme PS5 comme le casque-micro Pulse 3D, que vous pouvez connecter directement à la manette Backbone One – PlayStation Edition“, déclare Maneet Khaira, PDG de Backbone. “La manette Backbone One est un accessoire PlayStation indispensable sur iPhone. Si vous avez accès à une connexion Internet haut débit et à une console PS5 ou PS4, fixez un iPhone sur la manette Backbone One et commencez à jouer directement à vos jeux PS5 et PS4 grâce à la puissance de l’application PS Remote Play, que vous soyez loin de chez vous ou dans la pièce d’à côté. La manette Backbone One fonctionne également à merveille avec les jeux de l’App Store ou d’autres services de streaming de jeux prenant en charge les manettes, notamment Genshin Impact, Fantasian, Call of Duty Mobile et bien d’autres. Les joueurs peuvent télécharger l’application Backbone App pour une expérience PlayStation sur mesure. Celle-ci offre diverses intégrations PlayStation comme des glyphes personnalisés représentant les symboles PlayStation emblématiques ou la possibilité de parcourir des centaines de jeux.”

Les caractéristiques de la manette Backbone One – PlayStation Edition

Des couleurs assorties : Conçu pour être assorti à la toute nouvelle manette sans fil DualSense de la console PS5, le Backbone One – PlayStation Edition s’intègre parfaitement

Développé avec PlayStation : Ce modèle exclusif de Backbone One a été créé par l’équipe de conception de Backbone en étroite collaboration avec SIE/PlayStation

Touches officielles PlayStation : Avec les touches PlayStation, jouez aux jeux en toute transparence. Plus besoin de baisser les yeux pour se rappeler sur laquelle appuyer

App Backone personnalisée : Lorsque vous vous branchez️, l’App Backone se transforme pour adapter l’expérience aux joueurs PlayStation avec des instructions et des contenus personnalisés

Chargement intégré : le Backbone One n’a jamais besoin d’être rechargé et vous pouvez même charger votre téléphone tout en jouant grâce au port Lightning intégré

Des sticks confortables : Ne transpirez jamais avec le Backbone One. Les sticks à pression ont été pensés pour de longues sessions de jeu

Prise casque 3,5 mm : Vous voulez une prise audio à l’ancienne pour brancher votre casque préféré ? Nous avons eu le audace d’en ajouter une