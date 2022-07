Back to Black : un biopic sur Amy Winehouse

Après des années de tractations à Hollywood pour mettre en oeuvre un biopic se focalisant sur Amy Winehouse, Studiocanal s'apprête à produire Back to Black.

Avec l’aval de la famille et des producteurs, le biopic Back to Black (nom de l’un des albums les plus vendus de l’histoire) reviendra dans les moindres détails sur la carrière d’Amy Winehouse, qui a commencé comme chanteuse de jazz dans le nord de Londres avant de devenir une superstar de la musique, lauréate d’un Grammy, grâce à des titres comme Stronger Than Me, Rehab ou encore Tears Dry on Their Own. La chanteuse, auteur-compositrice-interprète et guitariste britannique s’est éteinte en 2011, à l’âge de 27 ans, après un long combat contre l’alcool et la drogue.

Amy Winehouse Biopic ‘Back To Black’ Moving Forward At Studiocanal With Sam Taylor-Johnson Directing https://t.co/fmPSLa72lD — Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 11, 2022

Le scénario a été écrit par Matt Greenhalgh et Sam Taylor-Johnson en assure la réalisation. Studiocanal produit avec Alison Owen et Debra Hayward aux côtés de Tracey Seaward. Les recherches pour le casting débuteront dans les semaines à venir.

Le clip Back to Black en vidéo