Back 4 Blood reporte son lancement sur consoles et PC

Le nouveau shooter coopératif de Turtle Rock Studios est repoussé de plusieurs mois.

L’héritier des Left 4 Dead va avoir du retard : “Turtle Rock Studios travaille durement pour faire de Back 4 Blood le meilleur jeu possible à sa sortie et c’est pourquoi l’équipe a besoin de plus de temps. Par conséquent, Back 4 Blood sortira le 12 octobre 2021. Nous remercions notre communauté pour son soutien continu et sommes ravis d’annoncer qu’une bêta ouverte est prévue pour cet été.”

L’histoire de cette nouvelle licence se déroule après la propagation d’une épidémie transmise par un ver parasite et ayant contaminé ou tué la plupart des êtres humains. Back 4 Blood est un FPS proposant une campagne histoire coopérative à quatre joueurs dans laquelle les Nettoyeurs doivent combattre les Infestés et collaborer en équipe afin de survivre à des missions de plus en plus périlleuses. Un mode multijoueur JcJ pouvant accueillir jusqu’à 8 joueurs où les équipes pourront à tour de rôle incarner l’équipe des Nettoyeurs ou la horde des redoutables Infestés sera également de la partie.

Un trailer pour Back 4 Blood

Chris Ashton, le cofondateur et directeur du design de Turtle Rock Studios a déclaré : “Les fans attendent depuis longtemps que nous revenions à nos racines et c’est incroyable de montrer enfin au monde ce sur quoi nous avons travaillé. Nous créons ce jeu en pensant à notre communauté et nous nous donnons au maximum pour offrir aux joueurs une expérience de jeu de zombies captivante qui ne ressemble à aucune autre.”

Prévu à la base pour le 22 juin prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC, Back 4 Blood sortira finalement en octobre.