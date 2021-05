Back 4 Blood : les Nettoyeurs, l’équipe de tueurs d’Infestés fait les présentations

Warner Bros Games et Turtle Rock Studios mettent en lumière les Nettoyeurs de Back 4 Blood.

Issus du terrible parasite appelé le Ver du Diable qui donne naissance aux Infestés, les abominables Destructeurs, les Ogres répugnants, les Mouchards hurlants ou encore les Harpies voraces de l’univers de Back 4 Blood croiseront le chemin des Nettoyeurs à de nombreuses reprises :

Holly – Après avoir perdu sa famille face au Ver du Diable, Holly Forrester a appris à canaliser toute son énergie pour devenir Nettoyeuse et on la connait comme le lien qui unit l’équipe. Armée de sa fidèle batte de baseball à pointes cloutées qu’elle appelle affectueusement « Dottie », Holly remonte le moral de l’équipe à travers sa résilience et son optimisme, considérée comme une lueur d’espoir dans l’obscurité de l’apocalypse

Walker – Aîné de cinq frères et sœurs, Elijah Walker est né à Evansburgh dans une famille d’ouvriers travaillant dur. Cet ancien Ranger de l’armée et vétéran de guerre est hautement qualifié. Il possède aussi une riche expérience de combat au front. Walker est un homme peu bavard, mais quand il parle, il retient l’attention de ses collègues Nettoyeurs, qui respectent tous son engagement au combat

Doc – Elle a joué un rôle déterminant dans la gestion et le fonctionnement de Fort Hope, mais cette vie est loin de celle à laquelle elle s’attendait lors de son arrivée en Amérique. Très indépendante, elle s’est consacrée à sa carrière et ce n’est que des années plus tard qu’elle trouve finalement en Maman une âme sœur. Après l’Effondrement, l’attitude logique et la mentalité pragmatique de Doc lui sont d’une grande utilité. Bien qu’il faille un certain temps pour s’habituer à son contact avec les patients, tout le monde la considère comme un fantastique médecin et une tireuse exceptionnelle

Karlee – Ayant survécu en banlieue de Fort Hope depuis l’Effondrement, Karlee ne fait confiance qu’à elle-même. Personne ne sait grand-chose sur elle et ça lui va bien. Bien qu’à l’origine, elle était considérée au mieux comme une nuisance et au pire comme une pillarde, ses actions ont prouvé à maintes reprises de quel côté elle se trouve. Maintenant que les Infestés deviennent plus nombreux, elle a fait le choix de se battre aux côtés des Nettoyeurs. Ce n’est peut-être pas une nettoyeuse dans l’âme, mais elle compense largement par son attitude de battante

Jim – Personne ne connaît Finleyville et ses environs mieux que Jim. Dès son plus jeune âge, il chassait dans les champs avec son père. Après avoir servi dans l’armée, il a vu sa maison dévastée par l’Effondrement en rentrant chez lui. Il a maintenant trouvé sa place dans un groupe de confiance, les Nettoyeurs. Quand il ne va pas se battre au corps à corps avec son équipe, il se rend dans la campagne de sa bien-aimée Pennsylvanie pour mettre fin au fléau des Infestés

Hoffman – C’est un individu méticuleux, toujours prêt à affronter toutes les situations et adepte des théories du complot. Lors de l’Effondrement, lui et sa mère se sont barricadés dans leur maison et, comme tout le monde, ont attendu que la tempête passe pendant que le reste du monde sombrait dans le chaos. Après la mort de sa mère et une fois toutes les provisions épuisées, Hoffman est parti affronter le monde désormais envahi par le Ver du Diable. Howard Robert Hoffman a de grandes compétences et un cœur d’or. De plus, il souhaite sincèrement aider l’équipe, dans laquelle il a trouvé la famille qu’il a toujours recherché (il lui a fallu affronter une apocalypse zombies pour la trouver)

Evangelo – Même s’il est peut-être le Nettoyeur le plus jeune et le moins expérimenté de l’équipe, il s’est avéré être un élève surdoué. En plus d’être bon au combat, Evangelo a prouvé sa fiabilité et sa fidélité envers l’équipe. Il a tendance à beaucoup parler, surtout lorsqu’il est nerveux, mais il a hâte de prouver qu’il a ce qu’il faut pour être un bon Nettoyeur

Maman – La seule personne qui a été surprise de voir Maman devenir la voix des Survivants à Finleyville, c’était elle-même. Elle ne se dérobe jamais devant un défi et fait toujours passer les besoins des autres avant les siens. Pourtant, pour quelqu’un qui a l’habitude de ne pas respecter l’autorité, sa nouvelle responsabilité lui pèse parfois beaucoup. Même si elle a confiance en ses Nettoyeurs, Maman a remis les stratégies des autres chefs en question à plusieurs reprises, surtout depuis la mort de son fils. L’objectif de Maman est simple : faire payer les Infestés

Un trailer sur les Nettoyeurs de Back 4 Blood

Le jeu de tir à la première personne frénétique et coopératif Back 4 Blood de Turtle Rock Studios sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC à partir du 12 octobre prochain.