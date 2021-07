Back 4 Blood : la version PC proposera de la 4K avec un framerate illimité

Turtle Rock Studios met en avant plusieurs caractéristiques de Back 4 Blood sur PC.

Avec la version PC de Back 4 Blood (disponible via le Microsoft Store, Steam et l’Epic Games Store), les joueurs pourront s’immerger dans le FPS coopératif grâce à la résolution 4K, un framerate illimité, la technologie DLSS de Nvidia, la compatibilité avec les moniteurs ultra-larges et multi-écrans, la compatibilité cross-play ainsi que plusieurs options liées aux graphismes, mais également à la qualité visuelle.

Back 4 Blood de Turtle Rock Studios sortira le 12 septembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC. L’histoire se déroule après la propagation d’une épidémie catastrophique où des humains ont été tués ou contaminés par un parasite appelé le Ver du Diable qui les transforment en immondes créatures mutantes.

Une bêta ouverte en août pour Back 4 Blood

Un accès anticipé à la bêta ouverte de Back 4 Blood aura lieu du 5 au 9 août prochain pour ceux qui ont précommandé le jeu. Les joueurs peuvent d’ailleurs s’inscrire pour avoir une chance d’y participer. Néanmoins, cela ne garantit à 100% qu’ils pourront y jouer car les codes sont limités en nombre. Elle se poursuivra du 12 au 16 août prochain et sera cette fois-ci accessible à tous les joueurs avec le support cross-play et cross-gen.