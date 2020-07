Babylon’s Fall : Square Enix et PlatinumGames temporisent, rien de nouveau pour cet été

Le développement de la création originale de PlatinumGames avance, mais tout n'est pas encore prêt pour la diffusion d'un nouveau trailer.

Développé par le studio PlatinumGames pour le compte de l’éditeur japonais Square Enix, le beat’ em up Babylon’s Fall va encore devoir se faire discret malgré les promesses concernant une nouvelle présentation sous peu : “Merci à tous les fans qui nous ont suivi pour avoir des mises à jour sur notre nouveau jeu. Bien que nous espérions en révéler plus sur le jeu cet été, nous pouvons dire que le développement de Babylon’s Fall continue de bien progresser pendant que l’équipe travaille à domicile en toute sécurité. Square Enix et PlatinumGames sont déterminés à livrer une expérience exaltante et nous avons hâte de vous dévoiler davantage Babylon’s Fall dès que possible.”

Un trailer pour Babylon’s Fall

Babylon’s Fall doit sortir sur PS4 et PC via Steam. Une version PS5 est possiblement à l’étude.