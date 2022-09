Babylon : Damien Chazelle s’attaque à l’âge d’or d’Hollywood

L'histoire d'Hollywood se raconte au cinéma à travers Babylon.

Avec pour têtes d’affiche les comédiens Brad Pitt (Bullet Train), Margot Robbie (Amsterdam) et Diego Calva (Narcos Mexico), le film Babylon est une épopée originale qui se déroule dans le Los Angeles des années 1920, alors que Tinseltown fait la transition du cinéma muet au cinéma parlant. Il retrace l’ascension et la chute de plusieurs personnages à une époque de décadence et de dépravation débridées dans le Hollywood des débuts.

Welcome to BABYLON. @VanityFair has your exclusive first look at #BabylonMovie from Academy Award winner Damien Chazelle. https://t.co/aV0D8SQGVl — Babylon (@babylonmovie) September 7, 2022

Le réalisateur Damien Chazelle (Whiplash, La La Land, Grand Piano) a déclaré :

L’idée de base était simplement de faire un grand film épique à plusieurs personnages, se déroulant aux premiers jours de Los Angeles et d’Hollywood, lorsque ces deux choses étaient en train de devenir ce que nous en pensons maintenant. Je voulais rendre compte de la taille, de la puissance, de l’audace et de l’absence de reproches de ce monde. C’était vraiment une période de Far West pour ces gens, cette galerie de personnages, alors qu’ils montent et descendent, montent, descendent, montent encore, descendent encore. La chose qu’ils construisent se retourne contre eux et les dévore.

Une version “limitée” et une version “large” pour Babylon

Le casting de Babylon comprend également Jovan Adepo, Li Jun Li, Jean Smart, P.J. Byrne, Lukas Haas, Olivia Hamilton, Tobey Maguire, Max Minghella, Rory Scovel, Katherine Waterston, Flea, Jeff Garlin, Eric Roberts, Ethan Suplee, Samara Weaving et Olivia Wilde. Prévue pour une sortie en salles le 25 décembre prochain puis le 6 janvier 2023 par Paramount Pictures, Babylon est produit par Marc Platt, Wild Chickens et Organism Pictures Production.