Axie Infinity : les victimes du piratage de mars dernier ne récupèreront qu’un tiers de ce qu’elles ont perdu

Les victimes du hack de Axie Infinity vont être remboursées, mais à la valeur actuelle du marché de l'Ethereum.

Sky Mavis, le développeur du jeu play-to-earn Axie Infinity, a déclaré qu’il allait commencer à rembourser les victimes du piratage de mars dernier qui avait vu les hackers repartir avec 617 millions de dollars d’actifs. Les attaquants avaient pu mettre la main sur 25,5 millions de dollars en USDC (stablecoin indexé sur le dollar américain) et 173 600 ether, lesquels valaient environ 591,2 millions de dollars à ce moment-là. Le FBI affirmait que des groupes nord-coréens étaient à l’origine de cette attaque.

Les joueurs impactés pourront retirer un jeton ether pour chaque ether qu’ils ont perdu dans ce hack, expliquait Sky Mavis à Bloomberg, sans pour autant mentionner un quelconque remboursement de l’USDC. Cependant, comme avec de nombreuses autres crypto-monnaies, la valeur de l’Ethereum a considérablement diminué depuis le mois de mars.

Et à cause de cela, Sky MAvis ne remboursera qu’environ 216,5 millions de dollars aux utilisateurs. Il est possible que la valeur de l’Ethereum remonte, évidemment, mais à l’heure d’écrire ces lignes, les utilisateurs affectés ne récupèreront donc qu’environ un tiers de ce qu’ils ont perdu.

En avril, Sky Mavis avait récolté 150 millions de dollars pour aider à rembourser les victimes. Le développeur a l’intention de rembourser ces derniers le 28 juin, lorsqu’ils redémarreront le pont logiciel Ronin que les hackers avaient ciblé.

Axie Infinity est considéré comme le jeu play-to-earn le plus populaire du moment. Les joueurs collectent et frappent des NFT représentant des créatures qui s’affrontent les unes les autres, à la manière d’un jeu Pokémon. Ces NFT peuvent être vendus à d’autres joueurs, avec une commission prélevée par Sky Mavis. En février, Axie Infinity avait réalisé 4 milliards de dollars de ventes de NFT.

Cependant, le marché des NFT est loin d’avoir explosé, et cela a un impact évident sur Axie Infinity. Selon Bloomberg, le nombre de joueurs actifs quotidiens, qui était de 2,7 millions en novembre, a diminué d’un quart à la fin du mois de mai.