Axie Infinity est de retour aux affaires après son hack de 625 millions de dollars

Après un énorme hack ayant vu 625 millions de dollars être dérobés par des pirates, le jeu pay-to-earn Axie Infinity est de retour aux affaires. Le hack en question a profité de failles dans le réseau Ronin, une sidechain Ethereum que le propriétaire du jeu, Sky Mavis, a mis au point pour faciliter les transactions. Et aujourd’hui, l’on apprend que Axie Infinity continuera d’utiliser Ronin, lequel a été relancé après plusieurs audits. Dans un post de blog, l’entreprise décrit un nouveau système conçu pour détecter “les gros retraits suspects”. Elle promet aussi aux joueurs une nouvelle fonctionnalité de land staking dans les prochains jours.

En mars dernier, un groupe de hackers avait réussi à dérober près de 173 600 Ethereum et près de 26 millions USDC (soit environ 26 millions de dollars) sur le réseau du jeu. Les autorités américaines ont depuis lors établi un lien entre cette attaque et le groupe de hackers basé en Corée du Nord Lazarus. La semaine dernière, Sky Mavis annonçait le début des remboursements aux victimes, sans pour autant prendre en compte la perte de valeur de l’Ethereum ces trois derniers mois. Autrement dit, les utilisateurs ne recevraient qu’environ un tiers de leurs pertes. Au total, Sky Mavis va rembourser 216,5 millions de dollars.

Aujourd’hui, les joueurs d’Axie Infinity sont invités à ne plus envoyer de fonds directement sur l’adresse du smart contract de Ronin Bridge. “Le Ronin Bridge ne devrait être utilisé que pour les dépôts et retraits via l’interface utilisateur Ronin Bridge. Tous les fonds envoyés directement sur les adresses contrat de Ronin Bridge seront définitivement perdus”, expliquait l’entreprise dans son post.

Esports.net pointait récemment une faille dans le design de Axie Infinity : une baisse du nombre de joueurs entraîne une chute de la valeur de sa monnaie in-game. Bloomberg notait il y a quelques jours que la base d’utilisateurs du jeu avait diminué de 40 % depuis ce hack. À l’heure d’écrire ces lignes, la valeur de AXS est de 15,30 $ (contre 160,36 $ à son plus haut en juillet 2021) et la valeur de SLP est à 0,0039 $ (contre 0,364 à son plus haut).