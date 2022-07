Awake : Mission to Earth, une montre innovante au service de la préservation de la planète

Awake : Mission to Earth est une sublime montre en hommage à l'exploration spatiale de la NASA, Une création innovante en édition limitée.

Depuis plus de 60 ans, la NASA travaille jour après jour à développer des technologies pour l’exploration spatiale. Les astronautes en mission ont le privilège d’observer notre planète depuis l’Espace, témoins de sa beauté et de fragilité. La montre Awake : Mission to Earth est un véritable symbole de cette innovation au service de la préservation de notre planète, un hommage à ces observateurs à porter au poignet.

Une sublime montre en hommage à l’exploration spatiale de la NASA

La technologie blockchain sert la vision et la mission d’Awake, pour sensibiliser et éveiller les consciences en étant directement intégrée dans la montre. Pour ce faire, c’est le fabricant suisse STISS et le protocole Arianee qui ont été choisis. Chaque montre est ainsi dotée d’un identifiant unique infalsifiable incrusté dans son verre saphir, et la blockchain est accessible grâce à la technologie ID Glass avec un tag NFC.

Comme les astronautes, les propriétaires d’une montre Awake : Mission to Earth peuvent observer la beauté de la Terre. En approchant le smartphone de la montre, vous avez accès à des contenus exclusifs retransmis par la NASA, directement depuis les caméras embarquées de l’ISS. Et au poignet, c’est un véritable hommage à ces hommes, ces femmes et ces nombreuses missions menées par la NASA que vous portez. D’ailleurs, l’ensemble cadran aiguilles est inspiré de la Cupola, cette grande fenêtre d’observation panoramique de l’ISS qui offre cette vue si incroyable. Les joints rouges séparant les couches de verre – résistant aux micro-météorites – font écho au réhaut en aluminium gravé du compte à rebours précédan chaque décollage de fusée, la minuterie crantée rappelle les traces laissées par les Rovers, le guillochage concentrique entre les index évoque le mouvement de la Terre autour du Soleil. Les aiguilles, quant à elles, reprennent la forme oblongue des fusées. Tous les signes visuels, et bien davantage, de la NASA sont embarqués dans cette édition Awake : Mission to Earth. Et le slogan “Dare Mighty Things” (“Osez de grandes choses”), encodé dans les motifs du parachute de Persévérance, le Rover ayant atterri bsur Mars, vous rappellera de ne jamais abandonner, d’aller au bout de vous-même.

Une création innovante en édition limitée

La montre Awake : Mission to Earth est la première montre Awake en titane, un titane recyclé à 70 % pour préserver l’environnement au maximum, avec des performances identiques, bien évidemment. Le bracelet et sa finition matelassée blanc immaculée, qui rappelle les tenues des astronautes pendant leurs sorties extra-véhiculaires, est fabriqué par injection de Biopoly, un matériau exclusif issu du ricin, léger et ultra résistant. La boucle, pour finir, s’inspire des colliers de serrage métalliques utilisées aux extrémités vitales de la combinaison.

Bien plus qu’une montre, donc, un hommage. Une édition limitée à 250 exemplaires numérotés et livrée dans un coffret collector. Celui-ci comprend un authentique fragment de météorite provenant de l’astéroïde VESTA qui s’est écrasée dans le désert de Tataouine en Tunisie le 27 juin 1931. Une place reprend aussi la devise officielle de la NASA, “Reach fornew heights and reveal the unknown, so that what we do and learn will beneft all humankind.”

Les amateurs de montre, d’exploration spatiale et les collectionneurs peuvent mettre la main sur leur exemplaire dès aujourd’hui. Comptez 990 € pour vous offrir cette pièce d’exception.