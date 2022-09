Avez-vous besoin de Locket, la dernière app de partage de photos à la mode ?

Locket est une application de partage de photos proposant un concept plutôt unique. Mais en avez-vous vraiment besoin ? Présentation, explication.

La dernière app de partage de photos à la mode, Locket, a récemment levé pas moins de 12,5 millions de dollars pour son développement, ce qui la met en pleine lumière alors qu’elle était tout à fait inconnue, ou presque. Après un lancement au 1er janvier de cette année, elle comptabilise plus de 20 millions de téléchargements à ce jour, mais elle reste à mille lieues de ses pairs, Instagram ou BeReal. Instagram pivote de plus en plus vers la vidéo tandis que BeReal reste centrée sur la photo quotidienne sans filtre, mais en quoi Locket est-elle différente ?

Qu’est-ce que Locket ?

Locket vous permet de prendre des photos et de les envoyer directement sur l’écran d’accueil de vos amis. Pour que ceci puisse fonctionner, vous et vos amis devez :

Télécharger l’app “Locket Widget” depuis l’Apple App Store ou le Google Play Store. Ajoutez-vous l’un et l’autre sur l’app. Ajoutez le widget sur votre écran d’accueil.

Vous ne pouvez pas profiter de ce service sans ajouter le widget sur votre écran d’accueil, mais c’est bien là tout l’intérêt de la chose. Et si aucun de vos amis n’est sur Locket, vous devrez les convaincre de le faire. (L’un de mes amis avait des soucis pour ajouter le widget sur son écran d’accueil, un autre l’a téléchargé lorsque je lui ai transféré mon lien et n’a posé aucune question. Un autre encore a répondu : “Oh non, j’ignore déjà totalement BeReal.”)

L’intérêt de cette application est d’envoyer des photos prises par vous directement sur l’écran d’accueil de vos amis, pour que ceux-ci les voient dès qu’ils ouvrent leur téléphone. Si le système n’est pas configuré, cela ne fonctionnera pas.

Une fois que vous avez ajouté vos amis, vous pouvez prendre des photos quand vous le voulez et les envoyer directement sur leur écran d’accueil. Vous ne pouvez pas éditer du tout les photos, il n’y a pas de filtres ou d’overlays, et vous ne pouvez pas ajouter de photos depuis votre bibliothèque. Il est simplement question de photos prise à un instant t, avec la caméra avant ou arrière. Sur ce point, c’est assez similaire à BeReal.

Vous pouvez sélectionner quelles personnes sur votre liste d’amis vont recevoir les photos. Vous pouvez envoyer une photo à un groupe d’amis ou à une seule personne ; et vous pouvez aussi ajouter plusieurs widgets Locket sur votre écran d’accueil, si vous voulez une entrée dédiée pour votre crush ou votre meilleur ami et une autre pour les photos de tous les autres. Quand vos amis envoient des photos dans votre Locket, ces images apparaîtront dans les widgets sur votre écran, vous les verrez lorsque vous déverrouillerez votre téléphone ou que vous passez d’une application à une autre.

Devriez-vous installer l’app Locket Widget ?

Locket est disponible sur l’App Store et Google Play, mais vous n’en avez probablement pas besoin de la même manière que vous n’avez pas besoin de BeReal ou Dimensional. Quoi qu’il en soit, quand on joue un peu avoir, on se prend vite au jeu. Si un certain nombre de vos amis téléchargent l’app, vous les verrez certainement vous envoyer des photos – des selfies, photos “à la con” et autre – régulièrement, mais celles-ci s’oublient très rapidement.

Voyez plutôt Locket comme une version plus intime de Snapchat et une version qui fait son chemin de Bereal : vous pouvez partager ce que vous faites n’importe quand avec vos proches sans éditer quoi que ce soit et sans y penser vraiment.