Avengers : les nouveaux films The Kang Dynasty et Secret Wars vont conclure The Multiverse Saga en 2025

Avengers : The Kang Dynasty et Avengers : Secret Wars sortiront au cinéma à six mois d'intervalle dans trois ans.

[sommaire]Les trois premières phases du Marvel Cinematic Universe sont regroupées sous le nom de “The Infinity Saga”. La phase 1 comprend Iron Man (2008), Incredible Hulk (2008), Iron Man 2 (2010), Thor (2011), et Captain America : The First Avenger (2011), et se termine avec The Avengers (2012). La phase 2 comprend Iron Man 3 (2013), Thor : The Dark World (2013), Captain America : The Winter Soldier (2014), Guardians of the Galaxy (2014), Avengers : Age of Ultron (2015) et Ant-Man (2015). Captain America : Civil War (2016) est le premier film de la phase 3, et est suivi de Doctor Strange (2016), Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017), Spider-Man : Homecoming (2017), Thor : Ragnarok (2017), Black Panther (2018), Avengers : Infinity War (2018), Ant-Man and the Wasp (2018), Captain Marvel (2019), Avengers : Endgame (2019) et Spider-Man : Far From Home (2019).

Marvel Unveils Two New Avengers Movies For 2025 To End MCU Phase 6 – Comic-Con https://t.co/iSGR1p0SFR — Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 24, 2022

Les trois secondes phases du Marvel Cinematic Universe sont regroupées sous le nom de “The Multiverse Saga”, et incluent les séries télévisées sur Disney+. La phase 4 comprend Black Widow (2021), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021), Eternals (2021), Spider-Man : No Way Home (2021), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022), Thor : Love and Thunder (2022), et Black Panther : Wakanda Forever (2022). La phase 5 commence avec Ant-Man and the Wasp : Quantumania (2023), suivi de Guardians of the Galaxy Vol. 3 (2023), The Marvels (2023), Blade (2023), Captain America : New World Order (2024) et Thunderbolts (2024). La phase 6 commence avec Fantastic Four (2024), et se terminera avec Avengers : The Kang Dynasty (2 mai 2025) et Avengers : Secret Wars (7 novembre 2025).

Avengers : The Kang Dynasty et Avengers : Secret Wars ne seront pas réalisés par les frères Russo

Bien qu’à l’origine de nombreux succès du MCU de Marvel Studios, Joe et Anthony Russo n’ont pas été appelés par Kevin Feige pour travailler sur les prochains films Avengers même si ce dernier souhaite de nouveau collaborer avec eux : “Nous les aimons, ils nous aiment. On veut trouver quelque chose à faire ensemble. Juste, ce ne sera pas ça… Ils ne sont pas du tout connectés au projet. Ils ont été très directs à ce sujet avec nous.”

Si la réalisation d’Avengers : The Kang Dynasty a été confiée à Destin Daniel Cretton, Avengers : Secret Wars n’a pas encore trouvé son réalisateur.