Avec une météo plus clémente, SpaceX réussit son lancement historique

C'est un événement des plus importants qu'a réussi à accomplir SpaceX en réalisant son premier décollage habité à destination de l'ISS. Une nouvelle ère pour les États-Unis, assurément, qui pourront s'émanciper de la Russie pour envoyer les astronautes dans l'Espace.

Ce Samedi soir, la fusée Falcon 9 de SpaceX a fait décoller les deux astronautes Robert Behnken et Douglas Hurley. C’est la première fois qu’une entreprise privée envoie des astronautes dans l’Espace depuis l’annulation. C’est aussi le premier décollage depuis le sol américain depuis l’annulation du programme Navette Spatiale en 2011. Un bien bel exploit !

Décollage réussi pour SpaceX

La fusée Falcon 9 a décollé du Launch Complex 39A, le même que pour la mission Apollo de 1969, un peu après 21h22 ce samedi 30 mai (heure française). Cette fois-ci, le ciel était suffisamment dégagé pour que la fusée décolle dans les meilleures conditions, avec la Station Spatiale Internationale “parfaitement alignée” à la Terre. Jim Bridenstine, administrateur de la NASA, déclarait notamment : “Aujourd’hui, une nouvelle ère dans le transport spatial habité commence. Nous avons réussi à envoyer des astronautes Américains dans une fusée américaine depuis le sol américain à destination de la Station Spatiale Internationale, note laboratoire nationale en orbite autour de la Terre. […] Je remercie et félicite Bob Behnken, Doug Hurley et les équipes de SpaceX et de la NASA pour ce succès très important pour les États-Unis. Il s’agit là d’une démonstration impressionnante de l’excellence américaine, un pas important dans notre objectif d’étendre l’exploration humaine à la Lune et Mars.”

Robert Behnken et Douglas Hurley sont en route vers l’ISS

Cette mission Demo-2 était le test final avant que la NASA ne puisse certifier le système Dragon de SpaceX pour une utilisation régulière de voyage vers et depuis l’iSS. Environ 9 minutes après le décollage de la fusée Falcon 9, le premier étage s’est posé avec succès sur sa barge mobile dans l’Océan baptisée “Of Course I Love You”. La capsule Crew Dragon, quant à elle, s’est séparée du second étage. Robert Behnken et Douglas Hurley ont encore quelques heures de voyage jusqu’à la Station Spatiale Internationale. Ils devraient arriver vers 16h30 ce dimanche 31 mai. Encore un peu de patience !