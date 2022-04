Avec The Qubit Game, Google vous permet de construire votre propre ordinateur quantique

Google propose un jeu pour découvrir l'ordinateur quantique. The Qubit Game veut éveiller l'intérêt autour de la discipline.

Ce jeudi 14 avril avait lieu était l’occasion de célébrer la Journée mondiale de la science et de la technologie quantiques. Vous ne le saviez pas ? C’est chose faite. Un certain nombre d’initiatives ont été menées pour faire honneur à cet aspect de la science encore très peu connu. Google participait à l’événement et le géant américain a proposé un jeu un peu spécial, The Qubit Game.

Google propose un jeu pour découvrir l’ordinateur quantique

La firme de Mountain View ne manque pas souvent l’occasion de jouer et de faire jouer. The Qubit Game, comme l’a découvert 9to5Google, est un jeu créé en collaboration avec Doublespeak Games, “un voyage enjoué pour construire un ordinateur quantique, un qubit après l’autre”, comme l’explique Google. L’entreprise espère aussi que ce jeu, et la Journée mondiale de la science et de la technologie quantiques dans son ensemble, permettra de susciter l’intérêt et d’éveiller la curiosité autour de ce domaine d’application.

Le jeu s’articule autour des Qubits, le bloc le plus basique d’un ordinateur quantique. Tout y est très simple à comprendre – vous n’avez besoin d’aucune connaissance en maths ou physique quantique -, votre objectif étant d’augmenter le nombre de Qubits tout en les maintenant au froid. Plus vous avez de Qubits, plus la chose est difficile. En progressant, vous “découvrirez de nouvelles améliorations, finaliserez de grands projets de recherche et deviendrez, peut-être, un peu plus intéressé(e) par la conception des ordinateurs quantiques”, écrivait le directeur de l’éducation de Google Quantum, Abe Asfaw.

The Qubit Game veut éveiller l’intérêt autour de la discipline

L’objectif, avec ce jeu, est d’attirer l’attention autour de l’informatique quantique. Il semblerait en effet qu’il manque aujourd’hui cruellement de cerveaux dans ce domaine d’application. Pour ce faire, Google a décidé d’amener ce jeu dans les classes, espérant ainsi encourager les éducateurs à parler de cette discipline et étendre ainsi l’accès à la recherche sur l’informatique quantique.

“Nous avons besoin que davantage d’étudiants fassent carrière dans l’informatique quantique et comprennent ce à quoi ressemble le métier de scientifique ou ingénieur dans le quantique”, expliquait Abse Asfaw. “Pour moi, c’est précisément ce dont il est question avec cette Journée mondiale de la science et de la technologie quantiques : montrer à tout le monde ce qu’est l’informatique quantique et comment ils peuvent y participer.”