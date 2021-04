Avec son Projet Kiwi, Disney veut donner robotiser des personnages emblématiques

La robotique a fait d'énormes progrès ces dernières années. Disney est aussi très intéressé par cette branche, notamment pour ses parcs à thème.

Les robots évoluent à vitesse grand v. Ceux-ci sont de plus en plus capables, de plus en plus performants et réalistes, et se révèlent utiles dans tous les domaines. Un géant comme Disney peut en avoir besoin, que ce soit pour ses films, bien sûr, ou pour ses parcs à thème. C’est d’ailleurs un domaine sur lequel sa filiale Walt Disney Imagineering R&D Inc. travaille beaucoup. Et le Projet Kiwi risque de fort vous intéresser.

Disney dévoile un nouveau robot très impressionnant, son Projet Kiwi

Spot n’a qu’à bien se tenir, il y a un nouveau robot adorable en ville et c’est celui-ci pourrait vous convaincre plus facilement. Vous ou vos enfants. Dans la mesure où celui-ci est l’un des personnages les plus populaires de Disney. Dans un récent article, TechCrunch détaille le Projet Kiwi, une plate-forme de robotique en cours de développement au sein du studio de recherche et développement Walt Disney Imagineering R&D Inc. Après maintenant trois ans de travail, cette plate-forme permet de dévoiler ce petit robot qui peut bouger, agir de son propre chef et prendre la forme de nombreux personnages différents, y compris, comme vous pouvez le voir Baby Groot.

Pour de futurs personnages plus vrais que nature dans ses parcs à thème

Avec son Projet Wiki, le studio pourrait créer un robot acteur qui viendrait un jour jouer les invités dans les parcs à thème Disney pour donner l’impression aux spectateurs de se retrouver face à leurs personnages favoris. Lorsque l’équipe a commencé à travailler sur le projet, il n’y avait alors aucun robot, ils ont commencé à fabriquer le leur. La majorité des composants de ce Projet Kiwi sont des composants “faits maison” et l’on retrouve un certain nombre de fonctionnalités très intéressantes. On citera par exemple un scquelette creux qui permet de faire circuler de l’air pour refroidir les moteurs et autres mécanismes.

Bien que ce robot soit effectivement une innovation impressionnante, et ce de bien des manières, ne vous attendez pas à le voir dans un parc Disney d’ici peu. Walt Disney Imagineering R&D Inc. déclarait à TechCrunch avoir encore beaucoup de travail avant que son Projet Kiwi puisse quitter le laboratoire. L’une des zones d’amélioration, par exemple, sera d’intégrer un nouveau jeu de mécanismes pour mieux équiper le robot, et lui permettre notamment de gérer les événements soudains, comme un enfant qui foncerait sur le robot pour faire un câlin. L’équipe travaille aussi sur un nouveau capteur qui devrait permettre à Kiwi de mieux comprendre son environnement et identifier les visages humains. L’autonomie de la batterie est, elle aussi, un point d’amélioration. Le modèle actuel ne peut tenir que 45 minutes sur une seule charge.