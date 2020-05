Avec son P30 Pro New Edition, Huawei peut contourner le bannissement américain

Huawei est toujours interdit de faire des affaires avec les États-Unis, un bannissement qui pose de sérieux problèmes au fabricant de smartphones. Cela ne l'empêche pas aujourd'hui de proposer un nouvel appareil, avec une petite astuce.

Huawei n’a toujours pas le droit de faire du commerce avec des entreprises américaines, et vice-versa, à cause du bannissement prononcé à son encontre par l’administration Trump. Cela étant dit, avant d’être placé sur cette liste noire, le fabricant avait commercialisé la gamme Huawei P30, la dernière en date à avoir accès aux Services Google Play. Et cela permet aujourd’hui une petite pirouette.

Huawei lance son P30 Pro New Edition

Les nouveaux modèles de la marque n’ont pas eu cette chance. Et cela se ressent clairement dans les ventes, bien qu’il soit tout de même possible de les installer. Aujourd’hui, Huawei semble avoir trouvé une astuce pour contourner la situation en lançant le Huawei P30 Pro “New Edition”. Il s’agit là de profiter du fait que les appareils qui avaient été commercialisés avant que l’entreprise ne soit placée sur liste noire peuvent avoir accès aux logiciels et aux matériels des sociétés américaines, y compris Google.

Un P30 Pro classique mais sous Android 10

En terme de spécifications et de fonctionnalités, il semblerait que ce Huawei P30 Pro New Edition ressemble en tous points à son prédécesseur, si ce n’est qu’il tourne sous Android 10. Cela signifie que vous n’aviez pas pu vous offrir l’appareil l’année dernière et que vous cherchez un smartphone Huawei qui vous donne tout de même accès aux applications et services Google, ce P30 Pro New Edition pourrait être une option intéressante. Il sera proposé à partir du 1er Juin en Allemagne au tarif de 749ô… avec quelques cadeaux en prime. En effet, pour l’achat de ce smartphone, le constructeur chinois offre des écouteurs Bluetooth FreeBuds 3 et une enceinte portable. En Noir ou Aurora. Pour l’heure, nul ne sait s’il sera commercialisé en France.