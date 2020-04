Avec ses Shorts, YouTube part à l’assaut du chinois TikTok

Les applications sociales évoluent constamment, et très rapidement. Il ne faut que quelques mois pour voir une popularité exploser. Et les choses peuvent aller très vite ensuite. Comme ce fut le cas de TikTok.

Les services et applications doivent évoluer pour continuer d’exister. C’est d’autant plus vrai pour les applications sociales, quelles qu’elles soient. Jusqu’à très récemment encore, les adolescents et jeunes adultes n’avaient que Snapchat, ou presque. Aujourd’hui, TikTok est très populaire, sur son segment, qui est celui de la vidéo courte. Très logiquement, d’autres géants de la tech ont décidé de reprendre le concept à leur compte. Ceci pour s’offrir une part du gâteau. C’est le cas notamment de YouTube.

YouTube Shorts, nouvelle tentative pour concurrencer TikTok

Dans un rapport de The Information, on apprend aujourd’hui que YouTube chercherait à venir concurrencer directement TikTok avec une fonctionnalité similaire baptisée “Shorts”. Cela étant dit, contrairement à TikTok qui existe dans une application indépendante, ces YouTube Shorts seraient une fonctionnalité intégrée dans l’application YouTube. Les utilisateurs pourraient donc poster directement depuis l’app leurs créations. Les utilisateurs pourront choisir leurs chansons parmi le vaste catalogue existant de YouTube. Ces titres serviront d’arrière-plan pour aider à créer les vidéos, exactement comme ce que propose TikTok.

Le géant américain fera-t-il mieux que Facebook et Instagram ?

Selon The Information, il s’agirait là de la tentative “la plus sérieuse” d’une société de la Silicon Valley pour tenter de faire de l’ombre à l’ogre TikTok. YouTube espère pouvoir utiliser tout le poids de ses créateurs de contenus pour faire de ces Shorts une vraie réussite. YouTube n’est pas le seul à se lancer dans cette grande aventure. Il y a quelques années, Facebook tentait exactement la même chose avec une application baptisée Lasso. Instagram, propriété de Facebook, avait aussi lancé quelque chose de similaire avec son application Reels. Malheureusement, l’un comme l’autre semblent avoir aujourd’hui disparu de la circulation.