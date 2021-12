Avec ses puces Apple Silicon, la firme de Cupertino opterait pour un cycle de mise à jour de 18 mois

Un cycle de mise à jour tous les 18 mois pour les puces Apple Silicon ? C'est ce qu'affirme un nouveau rapport taïwanais.

Apple avait annoncé sa gamme Apple Silicon et sa toute première puce en 2020. Ensuite, la firme de Cupertino a lancé la puce M1 à la fin de l’année dernière. Cela étant dit, la presse spécialisée comme les amateurs de la marque à la pomme étaient nombreux à espérer découvrir la puce M2 cette année. Ils n’ont finalement eu le droit qu’à une version améliorée de la puce M1, baptisée M1 Max et M1 Pro. Que cela signifie-t-il ?

Un cycle de mise à jour tous les 18 mois pour les puces Apple Silicon ?

Si l’on en croit un rapport de Commercial Times de Taïwan, il semblerait qu’Apple ait pris la décision de suivre un cycle de 18 mois en ce qui concerne les mises à jour de ses puces Apple Silicon. Autrement dit, au lieu d’avoir de nouvelles versions annuelles comme nous avons pu le voir avec les puces de la gamme A présentes dans les iPhone, la firme de Cupertino n’introduirait de nouvelle génération M que tous les un an et demi.

C’est ce qu’affirme un nouveau rapport taïwanais

Cette information semble plus ou moins en adéquation avec les rumeurs circulant actuellement et affirmant que la puce M2 n’arriverait qu’en 2022. Étant donné que le premier modèle fut lancé en 2020, cela nous laisserait un an et demi, à peu près, entre les deux générations. Le rapport en question affirme par ailleurs qu’Apple conservera sa stratégie actuelle, à savoir lancer des versions Pro et Max des puces Apple Silicon en milieu de cycle. De fait, nous pourrions voir arriver les puces M2 Max et M2 Pro à la fin de l’année 2022 ou au début de l’année 2023.

C’est l’un des avantages qu’a désormais Apple en fabriquant ses propres puces. Plutôt que de dépendre des technologies d’Intel, et de devoir composer avec d’éventuels retards, la firme de Cupertino peut désormais choisir précisément de développer et commercialiser ses propres technologies selon le planning qu’elle souhaite.