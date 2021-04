Avec sa vue immersive, Zoom veut rendre les vidéoconférences moins ennuyeuses

Les services de vidéoconférence sont légion aujourd'hui. Et parfaitement fonctionnel. Mais on peut mieux faire, notamment pour rendre l'expérience plus agréable. Zoom en est parfaitement conscient.

Zoom est le service de vidéoconférence le plus populaire du moment. Fort de cette position, l’entreprise accélère la recherche et le développement, notamment pour mettre au point les technologies de demain dans cette industrie. Et pour rendre l’expérience toujours plus agréable aux utilisateurs. Voici par exemple Immersive View.

Zoom lance sa vue immersive

Les services de vidéoconférence et leurs interfaces sont aujourd’hui, tous autant qu’ils sont, parfaitement fonctionnels. Ils permettent précisément de faire ce qu’ils annoncent. On peut voir qui parle au moment où ladite personne parle, et finalement, c’est tout ce dont nous avons besoin. Cela étant dit, la pandémie liée au Covid-19 ayant contraint des millions de personnes à prendre part à ces vidéoconférences et à travailler ou étudier depuis chez eux, Zoom a décidé d’aller plus loin.

pour des vidéoconférences plus naturelles et moins ennuyeuses

L’entreprise annonce aujourd’hui l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité baptisée Immersive View. Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, l’idée est de prendre le flux vidéo des participants et de les placer dans un nouvel environnement. Jusqu’à présent, Zoom permettait seulement aux utilisateurs de changer leur arrière-plan, mais cela n’affectait que l’utilisateur concerné.

Avec Immersive View, cela affectera tous les utilisateurs participant, pour que vous puissiez voir tout le monde réuni dans un seul et même endroit. Un peu comme si vous teniez une “vraie” réunion virtuelle.

Selon le communiqué de Zoom : “les organisateurs de réunions peuvent sélectionner Zoom Immersive View comme ils sélectionnent intervenant actif ou galerie. Lorsque cette nouvelle option est activée, les organisateurs auront la possibilité de placer automatiquement ou manuellement les participants sur la scène virtuelle de leur choix. Les organisateurs pourront aussi facilement déplacer les participants sur cette scène et même redimensionner l’image d’un participant en particulier pour que l’expérience semble plus naturelle.”

La fonction en question est disponible tant aux utilisateurs gratuits que payants et l’option a besoin de n’être activée que par une seule personne pour fonctionner. Les participants qui utilisent d’anciennes versions du logiciel verront quant à eux Zoom en mode intervenant actif ou galerie.