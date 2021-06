Avec sa 11ᵉ génération de processeurs, Intel propose jusqu’à 5 GHz dans les ultraportables

Avec la 11ᵉ génération de processeurs Intel, vous pourrez avoir une puce offrant jusqu'à 5 GHz de vitesse d'horloge dans votre ultraportable. Impressionnant !

Les processeurs ont fait d’énormes progrès ces dernières années. Avec une miniaturisation toujours plus impressionnante, les puces sont de plus en puissantes et de plus en plus petites. Elles peuvent donc être intégrées dans des appareils très compacts, comme nos ordinateurs portables, nos smartphones ou nos smartwatches. Avec sa 11ᵉ génération de processeurs, Intel frappe fort.

Intel dévoile ses puces 11ᵉ génération pour les ordinateurs ultraportables

Lorsque l’on pense aux ordinateurs les plus fins et les plus légers, on pense tout de suite à leur aspect principal qui est la portabilité. Si vous voulez une machine plus puissante, vous opterez pour quelque chose de plus volumineux, avec les composants nécessaires pour des performances élevées. Mais cela pourrait être de l’histoire ancienne grâce à la dernière génération en date de puces signée Intel, la 11ᵉ.

Jusqu’à 5 GHz en mode Turbo

Durant le Computex 2021, le fondeur américain a dévoilé sa nouvelle série U de processeurs, y compris ses modèles les plus puissants, à savoir les Core i7-1195G7 et Core-i5-1155G7. Le premier bénéficie d’une vitesse d’horloge de base de 2,9 GHz mais une fois la technologie d’Intel Turbo Boost Max 3.0 activée, les utilisateurs peuvent profiter d’une vitesse d’horloge en monocœur atteignant les 5,0 GHz.

Ce serait donc là la première fois que les ultraportables pourraient bénéficier d’un processeur à 5,0 GHz, de quoi envisager de nouvelles possibilités pour les utilisateurs les plus exigeants, et les plus nomades, qui ont régulièrement besoin de réaliser des tâches réclamant beaucoup de puissance processeur. Le Core i5-1155G7, quant à lui, affiche une vitesse d’horloge de base à 2,5 GHz et peut monter jusqu’à 4,5 GHz en Turbo, ce qui est là aussi très impressionnant.

Ces nouvelles puces sont attendues pour l’automne. Il sera intéressant de voir les machines que les fabricants pourront proposer avec de tels composants. D’ici là, si vous avez l’intention de changer d’ordinateur portable, mieux vaudrait peut-être attendre encore quelques mois si vous pouvez.