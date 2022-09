Avec Ring Intercom, l’interphone devient plus moderne et intelligent

Ring dévoile son Intercom, remplaçant moderne et connecté de l'interphone, pour les propriétaires d'immeuble comme les locataires. Début 2023 en France.

Les objets connectés permettent de réaliser aujourd’hui bien des choses très sympathiques. Ceux-ci se révèlent particulièrement utiles dans nos maisons. Ce qui explique d’ailleurs l’essor de la domotique. Aujourd’hui, Ring, la marquée d’Amazon dédiée aux foyers connectés, lance son Intercom, un produit qui entend moderniser comme il se doit ces bons vieux interphones.

Le Ring Intercom est une version modernisée de l’interphone que l’on trouve aujourd’hui dans de nombreux appartements. Ce produit a été pensé et conçu pour remplacer le matériel déjà en place dans ces bâtiments et fonctionnera avec de nombreux systèmes d’interphone existants. Mais contrairement à ces derniers, les utilisateurs pourront communiquer avec les visiteurs via leur smartphone et offrir des accès spécifiques aux visiteurs les plus fréquents. De la même manière, il est possible de donner un accès au livreur Amazon pour que celui-ci puisse livrer vos paquets sur le pas de votre porte même lorsque vous êtes absent.

Pour les propriétaires d’immeuble comme les locataires

On pourrait, de prime abord, penser que cet Intercom serait davantage ciblé vers les propriétaires d’immeuble que les locataires, mais le fabricant précise que l’installation est extrêmement simple. Sachez cependant que le Ring Intercom fera ses débuts au Royaume-Uni et en Allemagne, avec des livraisons attendues dès le 26 octobre prochain. Il arrivera en Espagne, en France et en Italie au début de l’année 2023, avant de travers l’Atlantique pour arriver sur le marché américain.

Début 2023 en France

Comptez 120 £ (140 €) pour vous offrir le Ring Intercom. Un pack avec une batterie supplémentaire sera proposée à 150 £ (175 €). Un équipement supplémentaire à ajouter au catalogue de Ring qui pourrait plaire à nombre d’utilisateurs, propriétaires comme locataires, et qui souhaitent avoir davantage de contrôle sur la porte d’entrée à leur immeuble. Le Ring Intercom remplacera-t-il ce bon vieil interphone ? L’avenir nous le dira.