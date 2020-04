Avec plusieurs fournisseurs, Apple travaille à fabriquer masques et visières

Pour faire face au nouveau coronavirus qui sévit sur la planète et continue de faire des milliers de morts chaque jour, le confinement est la meilleure des protections. Celles et ceux qui n'ont d'autres choix que de sortir doivent se protéger....

Récemment, nous apprenions que Apple avait effectué une donation de pas moins de 9 millions de masques aux professionnels de santé pour les aider dans cette lutte de tous les instants contre le Covid-19. La rapide augmentation des cas d’infection a entraîné une pénurie d’un certain nombre d’équipements, et plus particulièrement des masques et visières utilisés dans les établissements de santé par les professionnels. Toute aide est aujourd’hui la bienvenue. Apple intensifie ses efforts.

Apple met toute sa chaîne d’approvisionnement à contribution

Aujourd’hui, le PDG d’Apple, Tim Cook, partage une nouvelle vidéo dans laquelle il déclare que la firme de Cupertino met actuellement à contribution toute sa chaîne d’approvisionnement pour aider à concevoir et produire des masques et des visières pour protéger toutes les personnes qui œuvrent en première ligne face au Covid-19. Selon Tim Cook, ce seraient déjà pas moins de 20 millions de masques qui auraient pu être fabriqués grâce à cette mobilisation générale. Et grâce aux équipes design, ingénierie, opérations et packaging d’Apple, production et expédition peuvent être effectuées dans les meilleures conditions dans le monde entier.

pour fournir des masques et des visières pour lutter contre le Covid-19

Apple n’est pas le seul géant de la tech à tirer profit de toutes ses ressources pour aider la lutte contre ce virus qui affecte le monde entier. Razer avait annoncé il y a quelque temps qu’il allait aussi convertir plusieurs lignes de production pour fabriquer des masques. Récemment, GM annonçait quant à lui qu’il aidait aussi à la production de masques, visant pas moins de 50 000 masques par jour. Voilà qui devrait permettre de fournir des millions de masques à celles et ceux qui en ont besoin au quotidien. Espérons que cette pénurie soit rapidement derrière nous.