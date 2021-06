Avec l’UWB, les futurs iPhone pourraient aussi servir de télécommande universelle

Selon un brevet découvert récemment, grâce à l'UWB, Apple imagine son iPhone en télécommande universelle.

Nos smartphones actuels embarquent une quantité impressionnante de technologies et de technologies. Cela permet de réaliser des actions très diverses du quotidien. Étant donné que l’on a toujours nos téléphones à portée de main, pourquoi ne pas leur conférer les capacités d’une vraie télécommande universelle ? C’est ce qui pourrait arriver aux futurs iPhone.

Grâce à l’UWB, Apple imagine son iPhone en télécommande universelle

À l’heure actuelle, l’iPhone peut servir de télécommande pour l’Apple TV. C’est très pratique si la télécommande de votre Apple TV est morte ou si vous n’arrivez pas à la retrouver. Cependant, Apple verrait plus grand pour son téléphone. C’est tout du moins ce que laisse entendre un brevet découvert par AppleInsider qui décrit comment la technologie UWB permettrait de transformer l’appareil en une télécommande universelle.

Une fonctionnalité qui pourrait être très intéressante

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, l’ultra-wideband (UWB) est la technologie principale que l’on retrouve dans le AirTag. Par rapport au Bluetooth conventionnel, l’UWB est plus précis, ce qui est particulièrement pratique quand on tente de localiser un objet égaré. Le brevet décrit comment Apple pourrait utiliser l’UWB pour faire de son iPhone une télécommande qui détecterait automatiquement les appareils et les besoins, pour passer intelligemment d’une fonctionnalité à une autre selon l’appareil sur lequel il pointe.

Cela signifie que si la télécommande est pointée vers l’Apple TV, celle-ci permettrait de contrôler l’Apple TV. Lorsque vous la dirigeriez vers le HomePod, le système détecterait que vous souhaitez alors contrôler l’enceinte connectée et les contrôles changeraient en conséquence. Un appui sur la touche volume haut viendrait alors augmenter le volume du HomePod et non de l’Apple TV.

Le brevet suggère aussi qu’un iPhone pourrait tout à fait en profiter. L’écran du téléphone pourrait s’adapter à l’appareil que vous voulez contrôler. Par exemple, si vous pointez l’iPhone vers le climatiseur, l’interface serait différente de celle affichée si votre téléphone est pointé vers le téléviseur.

Une fonctionnalité très intéressante sur le papier et un moyen supplémentaire de profiter de l’UWB au-delà de la localisation. Ceci étant dit, il ne s’agit là que d’un brevet. Impossible, pour l’heure, de savoir si Apple fera de cette idée une réalité.