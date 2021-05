Avec l’USB-C 2.1, la puissance pourra atteindre les 240 W

La prochaine version de l'USB-C, la 2.1 pourrait, selon l'USB Implementers Forum, délivrer une puissance de 240 W. De quoi envisager de nouvelles utilisations pour ces câbles.

L’USB a beaucoup évolué ces dernières années. Et l’arrivée de l’USB-C a changé beaucoup de choses, notamment en termes de puissance. Cela étant dit, la version actuelle reste limitée. Ceci pourrait changer avec la prochaine implémentation de ce standard, la 2.1. Cette dernière pourrait délivrer jusqu’à 240 W.

L’USB-C 2.1 est en pleine finalisation

Il y a une raison pour laquelle tous nos appareils électroniques, ordinateurs compris, n’utilisent pas l’USB-C pour leur alimentation. C’est parce que le standard actuel de l’USB-C est limité à une puissance de 100 W. Cela reste plus que suffisant pour alimenter des appareils comme des smartphones, des tablettes et certains ordinateurs portables mais pour des gadgets plus gourmands en énergie, ce n’est pas assez.

Il pourrait délivrer jusqu’à 240 W

Cela pourrait changer bientôt. En effet, l’USB Implementers Forum, le groupe en charge du développement de la technologie, a dévoilé tout récemment les spécifications de la version 2.1 de l’USB-C. Avec cette mise à jour, la puissance de sortie pourrait atteindre les 240 W. Cela signifie que des appareils plus puissants, comme des ordinateurs portables gaming, des stations d’accueil, des imprimantes et autre pourraient désormais utiliser l’USB-C pour leur alimentation.

Voilà une bien bonne nouvelle. Moins de câbles différents, moins de soucis potentiels. Cela pourrait aussi permettre de limiter le gaspillage électronique. Si vous avez déjà un câble USB-C chez vous, vous pourriez utiliser celui-ci plutôt que d’en acheter un séparément. Pour aider à différencier ces nouveaux câbles USB-C des anciennes versions, les fabricants devront leur apposer des icônes spécifiques.

Une méthode bien connue. C’est ainsi, par exemple, que l’on a pu faire facilement la différence entre l’USB 2.0 et l’USB 3.0. Nul ne sait à l’heure actuelle quand nous pourrons voir les premiers câbles USB-C 2.1 sur le marché, mais ce sera une bien bonne chose, assurément !