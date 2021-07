Avec Limits, Instagram veut lutter contre le harcèlement ciblé

Instagram annonce Limits, pour lutter contre le harcèlement ciblé, pour verrouiller son compte de manière temporaire.

Les réseaux sociaux permettent d’échanger et de garder le contact avec ses proches, le tout très librement. Parfois trop librement, malheureusement. Cela peut avoir des conséquences néfastes : harcèlement, campagnes de dénigrement, etc. Les plates-formes doivent prendre des mesures contre ces actions. Aujourd’hui, Instagram annonce Limits.

Instagram annonce Limits, pour lutter contre le harcèlement ciblé

Les plates-formes de media sociaux sont des endroits parfaits pour rencontrer des gens, partager ses pensées, son travail, obtenir des critiques, etc. Cependant, s’exposer ainsi sur une plate-forme publique ouvre la porte aux trolls et autres personnes qui n’ont rien d’autre à faire que de vous harceler. Et c’est un problème que des plates-formes comme Instagram doivent gérer au quotidien.

Pour verrouiller son compte de manière temporaire

Pour aider à gérer ce problème, le patron d’Instagram, Adam Mosseri, annonce dans une vidéo que l’entreprise allait tester une nouvelle fonctionnalité baptisée Limits. Il s’agit de permettre aux utilisateurs de verrouiller temporairement leur compte dans l’éventualité où ceux-ci seraient victimes de harcèlement ciblé.

À l’heure actuelle, Instagram dispose de plusieurs outils pour faire face à ce genre de soucis. Parmi ceux-ci, on citera la possibilité offerte aux utilisateurs de désactiver leur compte, lequel n’est réactivé que lorsque les utilisateurs se reconnectent. Limits paraît très similaire mais la différence, c’est que Limits est accessible directement depuis l’application tandis que la désactivation temporaire n’est accessible que via le web ou le navigateur mobile.

Une autre option implémentée sur la plate-forme permet aux utilisateurs de désactiver les commentaires sur leurs publications. Ainsi, il devient possible de continuer de publier mais les commentaires sont impossibles, ce qui est une bonne solution pour limiter le harcèlement. À l’heure actuelle, Limits est en cours de test dans un certain nombre de pays, la fonctionnalité devrait être déployée à tout un chacun d’ici quelque temps.