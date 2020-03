Le marché du mobile est actuellement divisé en deux clans principaux. Il y a les écosystèmes d'Apple, avec iOS, et celui de Google, avec Android. Deux mondes bien différents. Et relativement proches à la fois. Avec le Project Sandcastle, la barrière est très mince.

Project Sandcastle. Deux mots. Qui ne signifient pas grand chose au premier abord mais c’est pourtant très important. Le Project Sandcastle permet d’installer Android sur un iPhone. Ce qui n’est pas rien quand on sait à quel point la firme de Cupertino prend soin de verrouiller son système d’exploitation mobile pour en maîtriser le moindre maillon. Toujours est-il que le projet est une réalité. L’OS mobile de Google s’installe en effet aujourd’hui sur iPhone.

Avec le Project Sandcastle, Android s’installe sur l’iPhone

Les cofondateurs du projets sont même parvenus à porter Android sur l’iPhone original, le tout premier. Aujourd’hui, avec une équipe conséquente de développeurs, ceux-ci ont rendu possible ce dont certains rêvent depuis longtemps, installer Android sur un iPhone. Pour l’heure, seuls les iPhone 7 et 7 Plus ou plus récents sont supportés. Et pour réussir ce joli tour de force, il vous faudra tout d’abord jailbreaker votre appareil. Sans quoi, impossible de procéder à l’installer.

Encore en bêta mais extrêmement prometteur

Le résultat de l’opération est simple : vous aurez Android sur votre iPhone. Tout n’est pas parfait, pas encore tout du moins. Après tout, il ne s’agit là que d’une version bêta mais les développeurs sont à pied d’œuvre pour que Android soit pleinement opérationnel sur iPhone. Si ce projet aboutit totalement, voilà qui pourrait offrir une alternative fort sympathique à celles et ceux qui cherchent à donner une seconde vie à un vieil iPhone. Voire aux utilisateurs qui voudraient passer à Android sans changer de smartphone. bien évidemment, Apple ne soutiendra jamais officiellement ce projet. Mais vous faites ce que vous voulez de votre appareil, après tout. Sachez bien cependant que l’opération vient annuler l’éventuelle garantie. Et que la procédure n’est pas des plus simples.