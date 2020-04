Avec le logiciel EOS Webcam Utility Beta, votre appareil photo Canon devient webcam

Avec les mesures de confinement prises un peu partout sur la planète, des millions de gens sont coincés chez eux. Les visioconférences sont plus populaires que jamais et la demande de webcams n'a jamais été aussi importante. Voici une solution alternative.

Avec la pandémie de Covid-19 et le confinement déclaré dans de si nombreux pays, les gens doivent rester chez eux, et continuer, pour ceux qui le peuvent, de travailler. La visioconférence et les appels vidéo sont de fait très sollicités. Accessoire indispensable sur PC, la webcam. Elle n’a jamais été aussi populaire que ces derniers temps pour rester en contact avec ses proches et pour travailler. Voici aujourd’hui que Canon propose une alternative très intéressante.

Canon dévoile un logiciel pour transformer son appareil photo en webcam

Si vous avez du mal à vous procurer une webcam, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que Canon vient de publier un logiciel baptisé EOS Webcam Utility Beta. Comme son nom le laisse entendre, ce petit logiciel qui ne paie pas de mine permet de transformer les appareils photo Canon compatibles en une webcam, et ce rapidement et très facilement. Voilà qui pourrait dépanner jusqu’au déconfinement total et qui permettrait de devoir faire un nouvel achat. Pour l’heure, ne sont compatibles qu’un certain nombre d’appareils EOS et PowerShot (environ 25 modèles) et seul Windows 10 semble compatible.

Simple et diablement efficace, si votre configuration est compatible

Utiliser un appareil photo reflex numérique ou hybride comme webcam n’a rien de vraiment nouveau. Cela étant dit, selon la marque et le modèle, le processus peut être relativement complexe, avec des logiciels pas nécessairement maintenus et des prérequis parfois difficiles à rassemble. Le fait que Canon publie son propre logiciel pour ses propres appareils est donc une très bonne chose. Pour en profiter, vous n’aurez besoin que de brancher votre appareil photo sur votre ordinateur via USB, lancer le logiciel et le tour est joué. Comme le nom du logiciel en question l’indique, il n’est encore qu’en version bêta. Autrement dit, ne vous étonnez de trouver quelques bugs. Si vous êtes intéressé(e), direction le site de Canon pour tous les détails.