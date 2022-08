Avec le Family Center de Snapchat, les parents peuvent voir avec qui leurs enfants discutent

Snapchat dévoile son portail de contrôle parental Family Center. Celui-ci permettra dans un premier temps de voir la liste des amis de leurs adolescents. De nombreuses autres options devraient arriver bientôt.

Snapchat a lancé un portail de contrôle parental qui permet aux parents de garder un œil sur les personnes avec lesquelles leurs enfants discutent. Cette nouvelle fonctionnalité baptisée Family Center montre aux parents la liste d’amis de leurs enfants ainsi que celles et ceux avec qui ils ont échangé ces sept derniers jours.

Snapchat dévoile son portail de contrôle parental Family Center

Précision importante tout d’abord : les parents ne peuvent voir que les noms des utilisateurs et pas les messages en eux-mêmes. Snap explique que le centre a été pensé et conçu pour “refléter la manière… dont les parents restent en contact avec leurs enfants dans le monde réel”, ils savent, la plupart du temps, avec qui les enfants sont en contact, sans pour autant tout savoir de leurs conversations.

Celui-ci permettra dans un premier temps de voir la liste des amis de leurs adolescents

De plus, les parents peuvent signaler directement depuis le Family Center et de manière confidentielle les comptes qui, selon eux, violeraient les conditions d’utilisation de la plate-forme. En janvier dernier, Snapchat modifiait sa fonctionnalité de recommandation d’amis suite à de nombreuses demandes d’augmenter justement la sécurité sur l’app pour que les adultes aient davantage de difficultés à entrer en contact avec les plus jeunes. De fait, le système ne montre plus les comptes des utilisateurs ayant entre 13 et 17 ans via “Ajout Rapide”. Les adolescents ne peuvent pas non plus avoir de profil public et doivent être amis mutuellement pour pouvoir communiquer les uns avec les autres. De plus, leur compte n’apparaîtra dans les résultats de recherche que dans certaines circonstances.

Snap promettait l’année dernière de lancer de nouveaux contrôles parentaux et autres fonctionnalités pour protéger les plus jeunes. L’entreprise avait révélé ses projets durant une audience au cours de laquelle des législateurs avaient mis la pression sur des réseaux et autres apps sociales qui accueillent des adolescents, comme Snapchat et TikTok, pour en faire davantage quant à leur protection.

Le Family Center est totalement volontaire et les adolescents peuvent toujours quitter ce portail s’ils le souhaitent, ils auront même le choix d’accepter ou d’ignorer une invitation de leurs parents à rejoindre l’opération. Et dans la mesure où la fonctionnalité existe pour les adolescents, les utilisateurs seront automatiquement retirés de l’outil à leurs 18 ans.

De nombreuses autres options devraient arriver bientôt

L’entreprise a prévu de déployer davantage de fonctionnalités dans ce Family Center. Les parents pourront notamment bientôt voir facilement les nouveaux amis de leurs adolescents. Et dans les mois à venir, Snap ajouter des contrôles parentaux sur le contenu, ainsi que la possibilité pour les adolescents d’informer leurs parents chaque fois qu’ils signalent un compte ou un contenu.