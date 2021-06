Avec le Contrôle Universel de macOS Monterey, vous pourrez travailler sur plusieurs appareils en toute simplicité

macOS Monterey vient d'être officialisé. L'occasion de découvrir l'une des grandes nouveautés, le Contrôle Universel, pour travailler avec plusieurs appareils Apple en toute simplicité.

Cette semaine se tient la grand messe d’Apple dédiée aux développeurs. L’occasion pour la firme de Cupertino de dévoiler son carnet de route pour l’année à venir en termes de logiciels et de services. L’occasion notamment de présenter la prochaine mise à jour majeure de son système d’exploitation macOS, baptisée Monterey. Celle-ci permettra par exemple de travailler sur plusieurs appareils en toute simplicité.

Apple dévoile le Contrôle Universel de macOS Monterey

Les appareils Apple iOS et macOS travaillent déjà plutôt très bien ensemble. Il est possible de copier un lien d’un appareil et le coller sur un autre. On peut aussi synchroniser ses Messages, Notes, Agenda, etc, et il y a même la fonctionnalité Handoff qui vous laisse envoyer certaines tâches d’un appareil à un autre, comme la lecture d’une page sur un site web depuis votre iPad vers votre Mac.

Pour travailler en toute simplicité avec plusieurs appareils de la marque à la pomme

Durnat la WWDC 2021, Apple a annoncé que la prochaine mise à jour de macOS, Monterey, disposerait d’une fonctionnalité très utile baptisée Contrôle Universel. Celui-ci vient augmenter encore le niveau d’interconnexion entre les appareils de la marque à la pomme. Par exemple, vous pourrez mettre un MacBook et un iPad l’un à côté de l’autre et ceux-ci viendront s’appairer. Vous pourrez alors passer la souris d’un appareil à l’autre.

Il sera aussi possible de faire glisser et déposer du contenu d’un appareil à l’autre. Plutôt que de devoir attendre un transfert via AirDrop, il suffira de glisser le fichier depuis votre iPad vers votre Mac pour pouvoir en profiter instantanément votre la machine, comme s’il était déjà présent. Pour l’heure, nul ne connait les éventuelles limitations de cette fonctionnalité mais si tout fonctionne comme annoncé par Apple, voilà qui promet d’être très pratique.

Apple tente régulièrement de lier ainsi ses appareils autant que possible. Comme avec la fonctionnalité Sidecar qui vient transformer l’iPad en écran secondaire pour les Mac. Tout ceci pour offrir un écosystème toujours plus abouti…