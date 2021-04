Avec le Brydge 12.9 MAX+, le nouvel iPad Pro peut tout à fait remplacer un ordinateur portable

Les accessoires tiers permettent d'aller plus loin avec ses appareils électroniques. C'est le cas par exemple avec les tablettes, en ajoutant un clavier. C'est particulièrement vrai pour l'iPad.

Apple n’a de cesse, depuis quelques années, de réduire le fossé entre l’iPad et le MacBook, entre sa tablette et son ordinateur portable. Une étape importante a été franchie il y a quelques jours avec l’introduction du premier modèle dotée de la puce M1, la même que l’on retrouve dans les derniers MacBook en date. Avec l’accessoire Brydge 12.9 MAX+ sur un nouvel iPad Pro, on se retrouve avec une alternative très intéressante et très capable.

Brydge 12.9 MAX+, un étui clavier pour aller plus loin avec le nouvel iPad Pro 12,9 pouces

Étant donné la taille de l’iPad Pro dans sa version 12,9 pouces, et les performances offertes par la tablette, il est tout à fait possible de l’utiliser comme alternative à un ordinateur portable. Cela peut évidemment varier selon ce que vous faites avec votre ordinateur, mais pour faire des tâches basiques de bureautique, c’est plus que suffisant. A fortiori si vous utilisez des accessoires tiers comme l’Apple Magic Keyboard.

Pour une alternative très crédible à un ordinateur portable

Cela étant dit, si le tarif du Magic Keyboard est trop élevé pour votre portefeuille, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que Brydge vient d’annoncer un nouvel accessoire pour le tout dernier iPad Pro, le 12.9 MAX+. Il s’agit d’un étui de protection comprenant un clavier et un trackpad spécifiquement conçu pour l’iPad Pro. Une fois en place, on pourrait jurer que cette tablette est un ordinateur portable.

Selon le communiqué de Brydge, parmi les fonctionnalités de ce 12.9 MAX+, on peut citer le réveil instantané via l’appui sur une touche, des touches de raccourcis et une finition très réussie grâce à l’utilisation d’aluminium de grande qualité. À l’heure actuelle, cet accessoire n’est disponible que pour l’iPad Pro 12,9 pouces. Nul ne sait si une version 11 pouces arrivera un jour non.

Brydge n’est pas le seul à proposer des étuis clavier pour l’iPad Pro. Il y a quelques heures, Logitech annonçait lui aussi un accessoire similaire dans sa gamme Combo Touch. Le Brydge 12.9 MAX+ est vendu 250 $, les premières livraisons sont attendues en juin.