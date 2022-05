Avec la Gestion des dépenses, Revolut Business veut simplifier au maximum les dépenses professionnelles

Revolut Business lance sa fonctionnalité Gestion des dépenses, pour gérer facilement et en temps réel les dépenses de ses équipes.

Revolut Business a lancé tout récemment sa fonctionnalité Gestion des dépenses au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Europe (y compris en France). Gestion des dépenses est une nouvelle suite d’outils et de solutions visant à aider les directeurs financiers et autres contrôleurs à gérer les dépenses de leurs équipes. Ces outils sont disponibles sur mobile et sur le web pour tous les clients Revolut Business.

Revolut Business lance sa fonctionnalité Gestion des dépenses

Après le lancement de son outil de paie pour les clients britanniques en février, Gestion des dépenses est donc la deuxième grosse fonctionnalité à arriver cette année sur Revolut Business, qui poursuit sa mission de fournir tous les outils financiers nécessaires à une entreprise en un seul endroit. Quelle que soit la taille de cette dernière, Gestion des dépenses permet de gérer toutes les dépenses en temps réel.

Avec Gestion des dépenses, les gestionnaires peuvent :

Émettre un nombre illimité de cartes de débit physique ou virtuelle gratuitement : parfait pour les équipes décentralisées qui ont besoin de pouvoir dépenser de l’argent rapidement.

Gérer précisément combien peut être dépensé sur chaque carte avec des rôles, permissions et contrôles des dépenses. Il est possible de limiter les dépenses dans des catégories particulières, limiter les transactions individuelles et définir des règles de montant maximum sur une période de donnée.

Contrôler quel compte est débité avec quelle carte, ceci dans plus de 28 monnaies et plus de 100 pays.

Suivre les dépenses en temps réel dans un tableau de bord central.

Suivre et optimiser la trésorerie qui circule entre les équipes via les cartes virtuelles et physiques.

Pour gérer facilement et en temps réel les dépenses de ses équipes

Ces nouvelles options permettent aux entreprises évoluant rapidement de gérer leurs dépenses sur des marchés et avec des monnaies différentes, de réduire les dépenses indésirables, de fournir des limites claires aux équipes, etc.

Pour James Gibson, directeur produit chez Revolut Business, déclarait : “Les entreprises sont produites quand il s’agit de donner des cartes à leurs équipes parce que l’opération est considérée comme risquée ou, tout du moins, qu’il est difficile de contrôler les fonds. Avoir quelques cartes partagées par l’équipe peut augmenter le risque de fraude et ralentir les opérations. C’est précisément ce que nous voulions changer quand nous avons conçu cette nouvelle fonctionnalité, donner aux entreprises un contrôle réel de leurs fonds et éviter de trop dépenser.”