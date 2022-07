Avec la démission de Boris Johnson, quid des projets de crypto au Royaume-Uni ?

Le Royaume-Uni veut devenir un hub mondial pour les crypto-actifs, mais la démission de Boris Johnson pourrait perturber ce plan.

Boris Johnson a démissionné de son poste de Premier ministre du Royaume-Uni, pendant une semaine très agitée qui aura enregistré la démission de nombreux ministres de son gouvernement suite à plusieurs scandales. Et cela pourrait avoir des conséquences sur les divers projets relatifs aux crypto-monnaies menés par le pays.

Le Royaume-Uni veut devenir un hub mondial pour les crypto-actifs

Selon le gouverneur adjoint de la Banque d’Angleterre, Sir Jon Cunliffe, le Royaume-Uni est toujours en piste pour établir un système réglementaire pour les stablecoins. Intervenant durant la conférence annuelle du Qatar Centre for Global Banking and Finance, Sir Jon Cunliffe admettait cependant que les “récents événements” avaient bel et bien affecté ces plans.

Il déclarait pour autant que la législation en question serait introduite avant la pause estivale du Parlement. Le Trésor mènera les débats sur ces mesures, aux côtés de la banque centrale, de la Financial Conduct Authority et du Payment Systems Regulator.

Les ambitions britanniques de devoir un “hub mondial pour les crypto-actifs” avaient été remis en doute tout récemment lorsque le chancelier Rishi Sunak a annoncé sa démission. En avril dernier, il dévoilait un projet pour s’assurer que les stablecoins deviennent une forme de paiement reconnue au Royaume-Uni, avec la Royal Mint chargée de produire un jeton non fongible cet été.

Certains politiciens pressent le gouvernement de traiter la réglementation de la crypto avec urgence, affirmant que cela pourrait donner au pays un avantage certain suite à la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne.

mais la démission de Boris Johnson pourrait perturber ce plan

La confusion règne actuellement à Westminster après que certains des plus proches alliés de Boris Johnson l’ont convaincu de se retirer. Cependant, le leader assiégé a exprimé sa volonté de rester au pouvoir jusqu’à ce qu’un successeur lui soit trouvé, ce qui pourrait durer jusqu’au mois d’octobre. Certains Conservateurs préparent des manœuvres qui pourraient permettre de pousser Boris Johnson vers la sortie bien plus tôt que prévu.

Nul ne sait cependant si la position de Sir Jon Cunliffe concernant la réglementation des stablecoins a changé maintenant que Boris Johnson a confirmé son départ. À suivre !