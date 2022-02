Avec Journeys, Google facilite les recherches dans l’historique de Chrome

Google Chrome se dote d'un outil dédié à la recherche dans l'historique. Journeys permet de retrouver facilement du contenu déjà recherché.

Si vous faites des recherches pour un livre que vous écrivez, ou un essai ou un quelconque rapport conséquent, il y a de fortes chances que vous deviez aller et venir entre vos différentes, et souvent nombreuses, sources. Naviguer dans son historique de recherche est une manière de procéder lorsque vous voulez remettre la main sur du contenu découvert il y a quelques jours, ou semaines. Mais ce n’est pas nécessairement la plus efficace. Les navigateurs ont pourtant fait de grands progrès sur cet aspect. Google Chrome va aller encore plus loin.

Google Chrome se dote d’un outil dédié à la recherche dans l’historique

En effet, si vous êtes utilisateur de Chrome, sachez que la firme de Mountain View a récemment annoncé une nouvelle fonctionnalité pour son navigateur, baptisée Journeys, qui vise justement à simplifier la navigation dans les recherches passées et tous les sites que vous pouvez avoir visités.

Google gère déjà plutôt bien l’historique de votre navigation, et notamment de vos recherches passées, mais Journeys va plus loin encore. Par exemple, si vous avez récemment cherché le terme crypto-monnaie et que vous avez fait remonter certains sites en rapport avec ce sujet, utiliser l’outil Journeys vous permettra de recherche ce terme et d’afficher toutes les pages en rapport avec ce thème que vous pourriez avoir déjà visitées.

Journeys permet de retrouver facilement du contenu déjà recherché

L’outil est aussi en mesure de vous montrer les sites sur lesquels vous avez passé le plus de temps, ce qui pourrait être un indicateur de plus dans la pertinence de tel ou tel site, et peut même vous faire certaines suggestions selon votre recherche. C’est un outil vraiment utile par rapport à la simple recherche dans l’historique de navigation, a fortiori si vous ne pouvez pas vous souvenir précisément quand vous avez effectué la recherche ou sur quels sites vous avez trouvé tel ou tel contenu.

La fonctionnalité est en cours de déploiement auprès des utilisateurs. Si vous ne la voyez pas encore, patience. Si vous y avez accès, n’hésitez pas à l’essayer.