Avec iPhone 12 Studio, Apple vous laisser visualiser votre iPhone avec ses accessoires MagSafe

Si les premiers iPhone n'offraient pas énormément de variantes, en termes de coloris notamment, la situation a bien changé aujourd'hui. Et les clients aiment voir le rendu avant de commander.

Avec ses nouveaux iPhone 12, Apple introduisait un certain nombre de nouveaux coloris et accessoires. Certains clients accordent une grande importance au look général de l’ensemble, smartphone et accessoires. C’est précisément pour cette raison que la firme de Cupertino vient de lancer le site iPhone 12 Studio, accessible sur les appareils mobiles comme l’iPhone et l’iPad.

Apple lance le site iPhone 12 Studio

Le site iPhone 12 Studio permet aux utilisateurs de configurer leur iPhone avec les différents accessoires MagSafe disponible à ce jour. De cette façon, les clients peuvent décider de la meilleure combinaison concernant les agencements de coloris. Autrement dit, il s’agit là d’une sorte de dressing virtuel dans lequel vous choisissez d’abord la couleur de l’iPhone que vous voulez acheter avant de venir y ajouter un ou plusieurs accessoires, comme un étui MagSafe et le wallet MagSafe.

pour visualiser son iPhone 12 et ses accessoires MagSafe

Étant donné les nombreuse différentes combinaisons de couleurs existantes, le site permet de visualiser certains rendus avant de se décider de passer à l’achat. Certes, il reste tout à fait possible de se déplacer en Apple Store pour essayer avec les produits en main mais avec iPhone 12 Studio, vous pourrez faire cela depuis le confort de votre maison. Et avec la pandémie de Covid-19 et les mesures de confinement, moins on se déplace mieux on se porte. Pouvoir visualiser directement ce genre de choses en restant chez soi est une très bonne chose.

Pour l’heure, le site est uniquement accessible via un appareil mobile. Il vous faudra donc utiliser un smartphone ou une tablette pour en profiter. Mais vous pourrez alors visualiser le rendu de votre iPhone 12 avec ses accessoires, comme si vous l’aviez déjà dans les mains. Pratique ! Surtout, comme dit, pour celles et ceux qui accordent une grande importance à ce genre de choses.